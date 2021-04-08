«Известия»: власти обсуждают дополнительные льготы для малоимущих на оплату электричества

Рабочая группа по проблеме электроэнергетики Госсовета РФ рекомендовала правительству обсудить введение новых механизмов адресной поддержки малоимущих. В числе предложений — субсидирование тарифов на электроэнергию. Однако в случае одобрения таких льгот могут вырасти тарифы для обеспеченных граждан.

О новых мерах поддержки говорится в протоколе совещания у председателя комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика», губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, сообщают «Известия» со ссылкой на документ от 19 февраля. Льготы могут ввести в случае перехода «на экономически обоснованные тарифы» на электричество, что должно снизить объемы перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов населения). Но при этом для обеспеченных граждан тарифы на электричество могут повысить.

«Крайне важно рассмотреть вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения с разработкой мер адресной поддержки социально незащищенных слоев населения: повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом, введение опережающих темпов роста тарифа для населения»,— написано в протоколе.

В Минфине сообщили «Известиям», что получили предложения Госсовета и рассмотрят их. В Минстрое заявили, что вместе с переходом к экономически обоснованным тарифам нужно расширить выдачу субсидий малоимущим. Сейчас их получают в основном семьи, которые тратят на оплату ЖКУ 22% бюджета и более. Этот показатель можно было бы снизить до 15%, сказали в министерстве. В Минэнерго считают оптимальным решением перейти на адресную поддержку наименее социально защищенных групп населения.

Меры поддержки малоимущих прорабатываются госсоветом в рамках подготовки к совещанию по электроэнергетике с участием президента Владимира Путина. Оно должно было пройти в марте, но было перенесено. На встрече планировалось обсудить, в частности, борьбу с перекрестным субсидированием и электросетевую реформу. Напомним, объем долгов населения за электроэнергию в 2020 году увеличился на 12 млрд руб., до 66,6 млрд руб., что стало максимумом с 2012 года.

Подробнее о планируемом совещании по электроэнергетике читайте в материале “Ъ” «Ток перед родиной».