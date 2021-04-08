Cosmos Travel запустила «прививочные туры» для живущих за границей россиян

Российская онлайн-платформа для бронирования туров в Россию Cosmos Travel (входит в сеть Cosmos Hotel Group, принадлежащую АФК «Система») с 7 апреля начала продажу турпакетов для вакцинации от коронавируса граждан РФ, живущих за рубежом. В рамках тура можно будет посетить Россию на несколько дней, чтобы привиться российской вакциной «Спутник V». В турпакет входят проживание, транспортные услуги и сопровождение в центр вакцинации, рассказал газете «Ведомости» представитель Cosmos Hotel Group. Перелет туристы должны оплачивать сами.

Онлайн-платформа разработала два турпакета. Первый включает одну поездку в Россию (можно выбрать любой город, но рекомендуется Москва) на 21 день (за это время можно успеть привиться обоими компонентами вакцины) и стоит €1500 (более 136 тыс. руб.). Второй турпакет включает две поездки сроком на три дня, каждая стоит €700 (более 63 тыс. руб.). Купить тур может любой человек с гражданством РФ, проживающий за границей.

Партнером Cosmos Travel будет медицинская сеть «Медси». Клиенты при желании также могут записаться на вакцинацию в бесплатную поликлинику, куда их также будет сопровождать представитель Cosmos Travel.

«Спутник V» был зарегистрирован в России в августе 2020 года, вакцину одобрили к применению в 59 странах. Также в России зарегистрированы еще две отечественные вакцины: «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. На прошлой неделе «ЭпиВакКорона» начала поступать в российские медучреждения. «КовиВак» планируется выпустить в гражданский оборот в ближайшее время, говорили в Минздраве РФ.