Теплоэнергетики заменили 5 м поврежденного трубопровода на улице Степана Разина в Саратове

Вчера в районе 22 часов Саратовский филиал «Т Плюс» завершил ремонтно-восстановительные работы на теплосети по улице Степана Разина и приступил к подключению объектов к теплоресурсу. Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании.

Для устранения повреждения теплотрассы в усиленном режиме работала ремонтная организация и девять единиц специализированной техники. В ходе работ было заменено 5 м подающего трубопровода диаметром 700 мм и строительные конструкции теплового канала.

Энергокомпания прорабатывает вопрос о реконструкции и модернизации указанного участка с использованием современных материалов во время летней ремонтной кампании этого года.

Восстановление дорожного полотна в виде асфальтового покрытия будет выполнено сегодня в течение дня.

Марина Ковалева