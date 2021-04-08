Отопление вырвалось на улицу

Вчера в Саратове произошло второе за полтора месяца крупное отключение теплоснабжения — без горячей воды остались 7,8 тыс. жителей, 11 объектов соцсферы. Причиной стало повреждение теплотрассы. Оно же привело к обрушению дорожного покрытия и ограничению движения транспорта в центре города — на улице Степана Разина, между Московской и Кутякова. Фонтаном горячей воды, который образовался в результате порыва, было повреждено четыре припаркованных поблизости автомобиля. Глава Саратова настаивает на компенсации причиненного ущерба владельцам автотранспорта со стороны теплоснабжающей организации. Специалисты Саратовского филиала ПАО «Т Плюс» взяли на себя обязательства устранить повреждение до восьми вечера вчерашнего дня.

Прокуратура Саратовской области взяла под контроль ликвидацию последствий коммунальной аварии на теплосетях в центре Саратова. Об этом „Ъ“ сообщили в надзорном органе. Авария произошла в ночь с 6 на 7 апреля в районе пересечения улиц Степана Разина и Московской. На видео­роликах, которые появились вчера утром в социальных сетях видно, что из-под асфальтового покрытия забил фонтан горячей воды высотой в несколько этажей. В результате повреждения теплотрассы никто не пострадал, однако без отопления и горячего водоснабжения остались 7,8 тыс. жителей Кировского района города, 11 учреждений социальной сферы и 15 «иных объектов». Провал в дорожном полотне привел к перекрытию движения транспорта по Степана Разина на участке от улицы Московской до Кутякова. Ликвидацией повреждений занимались специалисты филиала ПАО «Т Плюс». Чтобы провести ремонтные работы на трубопроводе (заменить участок протяженностью 4,6 м), им пришлось демонтировать плиты перекрытия, вручную очистить тепловой канал и произвести откачку воды. Последствия аварии обещали устранить к восьми часам вечера 7 апреля. На момент подготовки публикации работы еще велись.

Кроме того, в результате ЧП технические повреждения получили припаркованные рядом автомобили. Глава города Михаил Исаев отметил, что теплоснабжающая организация должна возместить владельцам ущерб. По предварительной информации, повреждения получили четыре автомобиля.

Господин Исаев также потребовал от теплоэнергетиков не экономить при проведении работ по благоустройству территории. «Немаловажный вопрос — благоустройство после вскрышных работ. Энергетики обещают сразу после замены аварийного участка осуществить засыпку щебнем, а на следующий день, при благоприятных погодных условиях, приступить к восстановлению дорожного полотна. Муниципалитет требует в этом вопросе от ПАО „Т Плюс“ не пользоваться принципом экономии, а осуществить качественные работы»,— ­подытожил он.

Предыдущая крупная коммунальная авария в Саратове, как писал „Ъ“, произошла менее двух месяцев назад. В ночь с 24 на 25 февраля в результате разморозки запорной арматуры на водонапорном комплексе № 3 без холодного водоснабжения остались 424 тыс. жителей Саратова, что составляет около 50% населения областного центра. Ограничения подачи холодной воды привели к остановке пяти котельных Саратовского филиала ПАО «Т Плюс» — без отопления при температурах воздуха до минус 24-25 градусов остались 140 многоквартирных домов и 27 объектов социальной сферы.

После аварии было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, ООО «КВС», с которым администрация города в ноябре 2017 года заключила концессионное соглашение, должно было в рамках инвестиционной программы на 2017–2020 годы провести модернизацию насосной станции водопроводного комплекса № 3, в том числе замену запорной арматуры, однако эти работы произведены не были, что могло стать причиной аварии. ПАО «Т Плюс», по версии следственных органов, не приняло надлежащих мер к бесперебойной работе котельных, созданию аварийного запаса воды, позволяющего длительное время поддерживать работу производственных объектов. Пока никаких итогов расследования Следственный комитет не сообщает.

В пресс-службе Саратовского филиала ПАО «Т Плюс» пояснили, что трубопровод на улице Степана Разина, в котором было выявлено повреждение, построен в 1981 году, последний раз его ремонтировали в 1993 году. «Энергокомпанией прорабатывается вопрос о реконструкции и модернизации указанного участка с использованием современных материалов,— уточнили в компании.— Автомобилисты, у которых автомобили были повреждены во время повреждения трассы, вправе обратиться за возмещением ущерба в СПАО „Ингосстрах“, где энергокомпания застраховала свою ответственность владельца опасного производственного объекта. Это можно сделать как путем обращения через филиал „Саратовский“ ПАО „Т Плюс“, так и напрямую в страховую компанию». Также, в «Т Плюс» отметили, что не отказываются от возмещения ущерба автомобилистам. Его сумма пока не подсчитана.

Марина Ковалева