Итоги личного приема граждан губернатором: новая школа и современная котельная

Губернатор Андрей Травников в ходе личного приема рассмотрел обращения жителей Каргатского, Новосибирского районов, Новосибирска, Бердска.

В частности, глава региона поддержал просьбу о содействии в строительстве газовой котельной в Каргате. Старые угольные котельные ухудшают экологию города, поэтому уже в 2021 году здесь планируется строительство современной газовой котельной мощностью 4 МВт. «Не вижу каких-то рисков для перехода на газ уже в этом году, для того, чтобы уже в будущую зиму выйти с чистым небом»,— отметил Андрей Травников.

На особом контроле губернатора находится ситуация с завершением долевого строительства многоквартирных домов по ул. Дуси Ковальчук в Новосибирске. Глава региона обсудил ход необходимых для достройки процедур, поручил министерству строительства региона оказать содействие в формировании полного пакета необходимых документов для передачи их в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Также губернатор Андрей Травников рассмотрел обращение граждан о строительстве нового здания средней общеобразовательной школы №54 в Новосибирске. Глава региона заверил представителей родительской общественности школы в скорейшем начале строительства. «Вопрос принципиально решен. Средства на строительство в бюджете области предусмотрены, задача теперь объявить конкурс и подобрать подрядчика, чтобы он уже в этом году вышел на стройплощадку»,— подчеркнул губернатор.

На апрель 2021 года запланированы процедуры по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. Завершение строительства и ввод нового здания школы в эксплуатацию планируется до 1 сентября 2023 года. Проектом предусмотрено строительство нового 2–4-этажного здания сложной формы, в котором планируется разместить кабинеты математики, русского языка, истории, географии, физики с лаборантской, химии с лаборантской, информатики, биологии, музыки, изобразительному искусству, ОБЖ, гардероб на 299 мест, два пассажирских лифта, спортивный зал, столовую с обеденной зоной на 156 человек; актовый зал на 150 мест; библиотеку, медицинский блок. Проектными решениями будет обеспечена доступность территории и всех этажей здания для детей с ограниченными возможностями здоровья. Места для занятий запроектированы во всех классах-кабинетах, в спортивном зале, в библиотеке.