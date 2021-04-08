Кандидаты вышли из села

На праймериз «Единой России» перед выборами в парламенты сибирских регионов зарегистрировались менее 90 человек. Среди кандидатов — депутаты местных горсоветов, райсоветов. Эксперты сомневаются, что такие кандидаты будут действительно претендовать на мандаты, в предстоящей кампании их цель — агитация «на местах» для усиления позиций правящей партии. Действующие парламентарии пока не спешат подавать документы.

За три недели до конца праймериз перед выборами в сибирские парламенты региональные оргкомитеты «Единой России» зарегистрировали 87 кандидатов, следует из данных на сайте предварительного голосования. Из них 56 кандидатов — члены партии, 17 — сторонники, 13 — беспартийные.

Больше всего участников зарегистрировали в Алтайском крае — 41. Среди них четыре действующих депутата заксобрания: председатель комитета по соцполитике Татьяна Ильюченко, зампредседателя комитета по местному самоуправлению Иван Мордовин и член комитета по аграрной политике и природопользованию Алексей Найден, член комитета по правовой политике Николай Данилин. Также баллотироваться в парламент намерена помощник депутата парламента Виктория Анищенко и действующий депутат Госдумы Наталья Кувшинова. Регистрацию также прошли четыре депутата городских и районных округов: депутат Рубцовского горсовета Александр Гуньков, депутат Новоалтайского горсовета Владимир Дубровский, председатель Усть-Пристанского райсовета Владимир Ермоленко и депутат Усть-Калманского райсовета Василий Клишин, глава Пригородного сельсовета Евгения Кайзер и глава Михайловского сельсовета Ольга Сопелкина. Избраться депутатами намерены директор Барнаульского автоцентра КамАЗ Александр Лисицын, гендиректор завода «Газэнергомаш» Дмитрий Абалымов. Также среди кандидатов — замначальника управления федеральных автодорог «Алтай» Владимир Дубровский.

Выборы в парламенты четырех сибирских регионов пройдут в сентябре 2021 года. На пять лет изберутся более 200 депутатов.

В законодательное собрание Омской области изберутся 44 человека, в законодательную думу Томской области — 42, в Красноярском крае — 52, в Алтайском крае — 68. Прием документов от кандидатов продлится до 29 апреля. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая, итоги подведут 1 июня.

В Томской области зарегистрировались 19 кандидатов. Среди них два действующих депутата парламента: вице-спикер Александр Куприянец и председатель контрольной комиссии Валерий Осипцов. Также в списках: депутат горсовета Томска Владимир Самокиш, депутат думы ЗАТО Северск и главный редактор «Радио Северска» Ольга Ермолова. Регистрацию прошли руководитель детско-юношеской общественной организации многодетных, приемных, молодых и неполных семей «Лоза» Оксана Гонохова, директор северской детской школы искусств Евгений Поспелов, педагог Александр Шанько, два студента.

В Красноярском крае зарегистрировали 13 человек. Из действующих депутатов пока заявились только председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова, заместитель руководителя бюджетного комитета Вера Оськина и депутат Госдумы Юрий Швыткин. Участвовать в праймериз будет советник председателя правления по краю АО «Сибагро» Андрей Игнатенко, директор департамента комплексного изучения Арктики Сибирского федерального университета Юрий Захаринский, а также безработный и пожарный. Регистрацию прошли депутаты районного уровня: депутат Турханского райсовета Алексей Алексеев и председатель Дзержинского райсовета Дмитрий Ашаев.

Столько же кандидатов, 13, прошли регистрацию и в Омской области. Пока из действующих депутатов заявился только зампредседателя комитета по образованию, науке, культуре и молодежной политике Павел Коренной. Планируют бороться за мандат председатель бюджетного комитета горсовета Омска Евгений Грушичев, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Евгений Еловик, студент и мэр Омска Оксана Фадина, которая также планирует выдвигаться в Госдуму.

Политолог Константин Лукин полагает, что кандидаты, являющиеся депутатами и главами городского и районного уровня, вряд ли будут претендовать на мандаты.

«Полагаю, что их привлекли для поднятия статуса партии "на местах". Они будут продвигать не столько свою кандидатуру, сколько агитировать жителей поддержать партию на выборах»,— не исключает он. В то же время регистрация кандидатов-представителей крупных компаний может быть связана с тем, что после пересмотра генсоветом «Единой России» правил финансирования праймериз (с 2020 года возложено на бюджеты реготделений) партия старается привлекать кандидатов, которые могут самостоятельно оплатить расходы на ведение кампании, без участия партийного бюджета, считает он.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков полагает, что отсутствие действующих парламентариев в списках зарегистрированных участников может быть связано с негативным рейтингом у партии: «Думаю, что сейчас партия пытается раскрутить малоизвестные, новые для избирателей лица, не имеющие за собой электората, недовольного работой депутатов». По данным мартовского рейтинга «Левада-центр» (внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), снижение электорального рейтинга «Единой России» продолжается с лета 2020 года: в августе за партию был готов проголосовать 31% респондентов, сейчас — 27%.

Юлия Сасевич, Даниил Тарабукин