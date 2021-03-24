Партия взялась за списки

Новосибирские единороссы начали регистрацию участников праймериз для отбора кандидатов на осенние выборы в Госдуму. Региональный оргкомитет предварительного голосования возглавил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Первыми документы подали бывший министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский, волонтер Мария Игошкина и избранный от ЛДПР, но покинувший партию депутат Госдумы Дмитрий Савельев. Единороссы рассчитывают повторить результат 2016 года и провести в Госдуму не менее пяти человек от региона. Политологи считают, что праймериз позволит партии использовать весенние месяцы для полномасштабной предвыборной кампании в отсутствии конкурентов, но при этом не исключают и предвыборных скандалов, которыми может воспользоваться оппозиция.



«Единая Россия» (ЕР) в Новосибирске зарегистрировала первых двух участников праймериз для отбора кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму. Ими стали руководитель волонтерского движения Мария Игошкина и бывший министр здравоохранения Новосибирской области, депутат законодательного собрания Новосибирской области Олег Иванинский.

Решение об их регистрации было принято 24 марта на первом очном заседании регионального оргкомитета ЕР по подготовке к предварительному голосованию. Возглавивший оргкомитет губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил, что прием заявлений продлится до 29 апреля, кандидат, как и на выборах в Госдуму, может быть выдвинут по одномандатному избирательному округу или по партийному списку. «Агитационный период для кандидата начинается со дня его выдвижения и заканчивается 23 мая»,— сказал господин Травников.

По данным пресс-службы реготделения, праймериз в Новосибирской области пройдут с 24 по 30 мая в электронной форме с идентификацией голосующих через портал «Госуслуг». По итогам процедуры будут сформированы списки кандидатов на выборы в Госдуму, которые утвердит федеральный Съезд партии. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года. Половина из 450 депутатов будут избраны по партспискам, половина — по одномандатным округам. В действующий состав Госдумы входят четыре фракции: «Единая Россия» (336 депутатов), КПРФ (42), ЛДПР (40) и «Справедливая Россия» (22). Два депутата не входят ни в одно объединение, восемь мест вакантны.

В день первого очного заседания оргкомитета документы для участия в праймериз «Единой России» подал избранный от ЛДПР депутат Госдумы Дмитрий Савельев. Пока он не зарегистрирован. «Из партии ЛДПР я вышел в конце октября, в ноябре вступил в ряды сторонников „Единой России“. На праймериз заявился и по одномандатному округу №136, и по партийным спискам»,— уточнил „Ъ-Сибирь“ господин Савельев.

Источник „Ъ-Сибирь“ в руководстве реготделения партии сообщил, что Дмитрий Савельев партии «интересен, прежде всего, как одномандатник»: «У него сильный агентурный аппарат. Он один из тех, на кого мы делаем ставку».

Собеседник газеты также рассказал о планах реготделения, как и в 2016 году, «провести» в федеральный парламент депутатов по всем четырем одномандатным округам, а также минимум одного человека из партсписка — вице-спикера Госдумы Александра Жукова. При этом планируется, что в качестве «локомотива» список возглавит Андрей Травников. «Терять места мы не собираемся. Если дадим другим партиям пройти, то не более как по партийным спискам. А Александр Жуков — это обязательная программа»,— уверен собеседник.

Одномандатные округа, по которым планируют выдвигаться господа Иванинский и Савельев, в 2016 году принесли победу на выборах в Госдуму единороссам Андрею Каличенко и Максиму Кудрявцеву (135 и 136 округа соответственно). Как сообщал „Ъ-Сибирь“, в ноябре прошлого года господин Каличенко попал в составленный «Единой Россией» список одномандатников, чьи шансы на переизбрание оказались под вопросом. Политолог Константин Лукин полагает, что Максим Кудрявцев может перейти на 137-й округ, оставшийся вакантным после того, как победивший на нем Александр Карелин сменил в сентябре 2020 года Госдуму на Совет Федерации. Четвертый новосибирский депутат-единоросс в Госдуме Виктор Игнатов, по информации политолога, намерен оставить за собой 138-й округ. Сам господин Игнатов на вопросы „Ъ-Сибирь“ не ответил.

Политолог Алексей Осипов считает, что главврач Новосибирского онкологического диспансера Олег Иванинский более узнаваем в регионе, чем Дмитрий Савельев, и потому имеет больше шансов на победу. Минусами господина Савельева как кандидата он также назвал недавнюю смену партии и отсутствие за ним «серьезных подвигов». По мнению господина Лукина, Олег Иванинский и Дмитрий Савельев привлекательны для «Единой России» как фигуры тяжеловесов, которые обладают необходимым количеством ресурсов для проведения кампании, «что является большой проблемой для многих других партий».

Константин Лукин отмечает, что процедура праймериз позволяет партии использовать весенние месяцы для полномасштабной предвыборной кампании в отсутствии конкурентов, но несет риски скандалов до выборов и вероятность того, что открытой процедурой отбора кандидатов воспользуется оппозиция. «Институт праймериз — как маргарин: не вреден и не полезен»,— считает Алексей Осипов.

Политологи сошлись во мнении, что план провести в Госдуму пять депутатов от Новосибирской области выглядит вполне реалистично: «Такие ресурсы у „Единой России“, конечно, есть: и медийные, и финансовые, и административный ресурс нельзя исключать. Но конкуренция будет достаточно острой, тем более что накопилось немало претензий к „Единой России“». По мнению Константина Лукина Новосибирская область может попробовать набрать и два мандата по партсписку, объединившись в терргруппу с небольшим субъектом. Рейтинг «Единой России» около 30% (по данным ВЦИОМ) господин Лукин назвал «хорошим стартовым рейтингом». В то же время по данным «Левада-центр» (отнесен Минюстом к иноагентам), снижение электорального рейтинга «Единой России» продолжается с лета 2020 года: в августе 2020 года за партию был готов проголосовать 31% респондентов, в марте 2021 года — 27%.

Дарья Решетникова, Даниил Тарабукин, Юлия Сасевич