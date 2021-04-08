В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности

Почти во всех регионах Центрального федерального округа объявлен желтый уровень погодной опасности. В Москве и Московской области ожидаются гололедица и ветер до 18 м/с, эти предупреждения Гидрометцентра действуют до 21:00 8 апреля.

Также желтый уровень погодной опасности действует во многих регионах Южного, Северо-Западного, Сибирского федеральных округов. В Крыму, Краснодарском крае и Адыгее объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных осадков и лавиноопасных ситуаций. В Камчатском крае ожидается высота волн до 8–9 метров.