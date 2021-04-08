Снегопад не в пользу «Баварии»

Первая встреча главного четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов, в котором сошлись победитель и финалист ее предыдущего розыгрыша «Бавария» и ПСЖ, проходила в Мюнхене в красивой атакующей борьбе и завершилась победой гостей со счетом 3:2. В другом матче «Челси» забил два безответных гола «Порту».

Семь с половиной месяцев назад «Бавария» и ПСЖ встречались в финале предыдущего розыгрыша главного еврокубка, и тогда немецкий клуб, который катком прошелся по другим своим соперникам в play-off, одержал непростую победу, забив единственный гол во втором тайме. Сейчас «Бавария» вроде бы снова считалась фаворитом. При этом, конечно, не следовало забывать, что в предыдущем раунде ПСЖ уверенно выбил из розыгрыша «Барселону» и что у парижского клуба сменился главный тренер: место Томаса Тухеля в начале января занял Маурисио Почеттино.

В общей сложности по сравнению с тем финалом составы обеих команд обновились примерно наполовину. Но самое принципиальное изменение произошло у мюнхенцев. Из-за растяжения связок правого колена, полученного в квалификационном матче чемпионата мира Польша — Андорра, примерно на месяц выбыл лучший футболист мира прошлого сезона Роберт Левандовский. Вместо него на острие атаки «Баварии» вышел Эрик Шупо-Мотинг, который появляется на поле с первых минут чрезвычайно редко.

Матч, сопровождаемый сильным снегопадом, начался неожиданно — и крайне неудачно для хозяев. Уже на третьей минуте их вратарь Мануэль Нойер пропустил мяч между ног после сильного удара Килиана Мбаппе в нижний угол. И сразу же пошла игра без центра поля — атаки накатывались то на одни на ворота, то на другие. «Бавария» имела пару шансов, но забил снова ПСЖ. На 28-й минуте великолепный пас Неймара использовал защитник Маркиньос, которого его мюнхенские коллеги упустили в своей штрафной.

Вскоре Маркиньос покинул поле из-за травмы, а «Бавария» отыграла один мяч. Это тоже очень красиво сделал Шупо-Мотинг, чью голову точнейшим навесом нашел Бенжамен Павар. В общем, никаким психологическим нокдауном в данном случае и не пахло. Футболисты «Баварии» прессинговали соперников на чужой половине поля, втроем накидываясь на одного Неймара. Они явно были настроены еще до перерыва забить второй гол, но перед самым перерывом Кейлор Навас оказался на месте после несильного удара головой Томаса Мюллера.

В начале второго тайма напомнил о себе Килиан Мбаппе, чей прорыв в штрафную вывел на удар Неймара. Но бразилец немного оплошал, и в этот раз «Бавария» обошлась без неприятностей, тут же ответив двумя опаснейшими эпизодами с участием Давида Алабы и Бенжамена Павара. Атаки хозяев накатывались на ворота Наваса одна за другой, и через пять минут гол все-таки состоялся. Йозуа Киммих навесил со штрафного на Мюллера, и тот нехитрым, но своевременным кивком головы сравнял счет.

Но это было далеко не все. Вскоре Мюллер до крови разбил свою бомбардирскую голову, а другой герой снежного апрельского вечера, Мбаппе, в контратаке обманул защитников «Баварии». Француз направил мяч точно между ног Жерома Боатенга, причем именно туда, где его не ждал Нойер. Выйдя вперед, ПСЖ стал немного подсушивать этот очень сочный футбол, а «Баварии» просто не повезло, поскольку после ударов Алабы и Мюллера ее отделили от ничьей какие-то сантиметры. В итоге — 3:2 в пользу ПСЖ, который теперь имеет прекрасные шансы на выход в полуфинал. «Бавария» же проиграла на своем поле официальный матч впервые с ноября 2019 года.

В другой встрече среды «Порту», как и следовало предположить, уступил «Челси», который забил по одному голу в первом и втором таймах. Из-за отсутствия прямого авиасообщения между Великобританией и Португалией оба матча этих команд было решено провести на нейтральном поле Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan в Севилье, но в первом из них формальным хозяином поля считался португальский клуб.

Евгений Федяков