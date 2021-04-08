Смертность сбавила обороты

В Татарстане по итогам февраля замедлился рост смертности — до 11% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Такие данные опубликовал Росстат. По итогам 2020 года республика была лидером по избыточной смертности наравне с Чечней. Теперь же этот показатель оказался вдвое ниже общероссийского показателя. Тенденция на снижение роста смертности наблюдается в республике с декабря.

Согласно данным Росстата, в феврале 2021 года в Татарстане умерли 3859 человек. Это на 384 смерти больше, чем в феврале предыдущего года — тогда скончались 3475 жителей. В итоге годовой рост смертности составил 11,1%.

В среднем в России по итогам февраля смертность увеличилась на 20,6%. За месяц умерли 172,7 тыс. жителей страны, а годом ранее — 143,2 тыс. В Приволжском федеральном округе число смертей в среднем увеличилось на 18,4%. Больше Татарстана смертность выросла почти во всех регионах округа, за исключением Кировской и Ульяновской областей. В них показатель увеличился лишь на 5% и 8,9% соответственно. Среди всех российских регионов самая высокая избыточная смертность в феврале наблюдалась в Ингушетии (+68,9%) и Курской области (+54,4%). В то же время в трех регионах — Чукотском автономном округе и республиках Алтай и Тыва — в феврале 2021 года смертность оказалась даже ниже, чем по итогам февраля 2020 года.

Напомним, что по итогам 2020 года Татарстан наряду с Чечней и некоторыми другими северокавказскими регионами оказался в числе лидеров по росту избыточной смертности. За прошедший год в республике умерли 54,3 тыс. человек, что на 11,6 тыс. смертельных случаев больше, чем по итогам 2019 года. Рост смертности в целом по году составил 27,1% (в среднем по России — 18%). При этом в ноябре рост по республике достигал 74,6%, а в декабре — 46,9%.

Однако в январе рост смертности в Татарстане замедлился и сократился до 20,1% при среднероссийском показателе 33,9%. Тренд на снижение сохраняется третий месяц подряд.

Отметим, что власти Татарстана демонстрируют один из самых низких показателей по заражению коронавирусом в стране. Так, на вчерашний день в республике COVID-19 официально заразились 19,7 тыс. человек, из которых 16,7 тыс. уже выздоровели. Погибли от инфекции за время пандемии 428 человек (по данным Минздрава республики).

Рост смертности при низком уровне заражения COVID-19 власти Татарстана ранее объясняли сокращением плановой медицинской помощи. «Люди не могли получать плановую помощь, находились в замкнутом пространстве»,— отмечал президент республики Рустам Минниханов. При этом показатель смертности на 1 тыс. населения в Татарстане остается самым низким в Приволжском округе, хотя и вырос за прошлый год с 11,5 до 13,9.

По данным Росстата, в феврале COVID-19 был основной причиной смерти в 213 случаях, при этом вирус был идентифицирован только в 98 из них. 86 инфицированных коронавирусом умерли по другим причинам. В январе эти показатели были выше: от коронавируса в регионе умерли 311 человек (в 80 случаях вирус идентифицировали), а 81 пациент с COVID-19 умер по другим причинам.

Кирилл Антонов