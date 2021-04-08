Углеродный налог пугает Россию медленно

Аналитический центр при правительстве выпустил новый энергетический бюллетень, посвятив его перспективам введения ЕС трансграничного углеродного регулирования. Эксперты отмечают, что РФ постепенно поворачивается к повестке низкоуглеродного развития, и призывают создать хотя бы ясную систему учета выбросов парниковых газов, отсутствие которой позволяет ЕС оценивать углеродный след российского экспорта по верхней планке. Экономические власти РФ тем временем признают отставание страны в вопросах зеленой повестки, но призывают мир учитывать эту российскую нерасторопность.

Введение пограничного углеродного налога в ЕС запланировано на 2023 год, а механизм, охват и направления использования этих средств будут представлены уже во втором квартале этого года. При этом последствия появления такого налога для мировой экономики и экономики самого ЕС до конца не ясны, рассуждают эксперты Аналитического центра при правительстве РФ (АЦ) в свежем энергетическом бюллетене, посвященном «вызовам углеродного регулирования». Так, смешанный сценарий климатического развития прогноза Европейской комиссии (ЕК) сейчас предполагает, что энергобезопасность ЕС как минимум в ближайшее десятилетие будет зависеть от поставок нефти и газа, в 2030–2050 годах нефть будет практически полностью выведена из энергобаланса, а потребление природного газа будет обеспечивать десятую часть энергопотребления ЕС к 2050 году. Однако прогнозы могут заметно измениться — в конце марта вице-президент ЕК Франц Тиммерманс на собрании газовой ассоциации Eurogas заявил, что у этого топлива нет будущего, которое отведено водороду и зеленой безуглеродной энергии (включая атомную) — ЕК запустила публичные консультации по законодательству о декарбонизации газового сектора.

В АЦ отмечают, что вопрос энергобезопасности ЕС затрагивают и «вероятные ответные меры»: «Ужесточая свою торговую и климатическую политику, ЕС необходимо учитывать позиции основных экспортеров». Впрочем, опубликованное вчера совместное заявление министров экономики и финансов и глав центробанков стран «группы двадцати» (G20) по итогам онлайн-встречи подтверждает приверженность зеленому росту и говорит о том, что они «с нетерпением ждут конструктивной дискуссии на симпозиуме высокого уровня по налоговой политике и изменению климата в июле».

Вчера же, комментируя будущую встречу на Биржевом форуме, глава Минфина Антон Силуанов отметил, что развитие зеленой экономики не должно сопровождаться созданием антиконкурентных условий. Он сослался на то, что ЕС давно проводит политику декарбонизации, а Россия «только сейчас начинает этот процесс и нужно определенное время для подготовки — двигаться нужно, но соразмерно возможностям и временным лагам». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина там же указала на сопутствующие риски изменения глобальных потоков капитала, признала заметное отставание РФ в развитии рынка зеленого финансирования и рассказала, что ЦБ проводит стресс-тесты для оценки влияния климатических рисков на экономику и финансовую систему. Их результатами регулятор «обязательно поделится с правительством» — предстоящие в РФ изменения банковского регулирования приведут к удорожанию финансирования для «незеленых» и «недостаточно зеленых» компаний.

Планомерное ужесточение углеродного регулирования в ЕС происходит как минимум последнее десятилетие. Примерно столько же там говорят о намерении ввести трансграничный углеродный налог. Первые оценки BCG и KPMG говорят о возможности потерь основными российскими экспортерами десятков миллиардов долларов до 2030 года. В АЦ отмечают появление в РФ инициатив по устойчивому развитию, но указывают на отсутствие внятного стандарта учета выбросов парниковых газов, без которого они теряют смысл: это позволяет ЕС «оценивать "углеродный след" продукции из России в максимально возможном размере». При этом в то, что российских экспортеров при расчете налога спасет учет поглотительной способности лесов, на который ставят в РСПП и правительстве, эксперты не уверены. «Данный аргумент также нуждается в анализе, с точки зрения надежности лесоклиматических проектов (возможность возгораний и вырубки лесов) он не выглядит сильным»,— заключают авторы бюллетеня.

Алексей Шаповалов