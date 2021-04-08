Приставы просят расчистить «Сосновый бор»

Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области направило руководству ООО «Сосновый бор» уведомление о необходимости сноса самовольных построек, которыми признан одноименный гостиничный комплекс. Владельцы «Соснового бора» должны снести строения в течение двух месяцев с момента вступления в силу решения о признании их незаконными. Именно вопрос со сносом гостиничного комплекса «Сосновый бор», по версии следствия, обещала решить председатель Дзержинского районного суда Волгограда Юлия Добрынина, которая сейчас обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Совладелец комплекса Владимир Зубков находится под следствием по подозрению в покушении на волгоградского губернатора.

Руководству волгоградского гостиничного комплекса «Сосновый бор», совладельцем которого является предприниматель Владимир Зубков, подозреваемый в организации покушения на губернатора региона Андрея Бочарова, предписано снести все строения в течение двух месяцев после вступления в силу решения суда о признании их незаконными. Об этом сообщает пресс-служба волгоградского управления службы судебных приставов. Как сообщили в ведомстве, исполнительный лист с требованиями к ООО «Сосновый бор» поступил в межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП по Волгоградской области 6 апреля этого года.

Волгоградский гостиничный комплекс «Сосновый бор» — крупная база отдыха с гостевыми домами, рестораном, бассейном и другими постройками. ООО «Сосновый бор» зарегистрировано в июне 2007 года. Сейчас, по данным Kartoteka.ru, 66,7% в обществе принадлежит предпринимателю Владимиру Зубкову и 33,3% — Татьяне Волколуповой.

В январе прошлого года администрация Дзержинского района Волгограда выпустила распоряжение «О демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов на территории Дзержинского района Волгограда».

Районная администрация в июне 2010 года предоставила ООО «Сосновый бор» земельный участок площадью 10,9 тыс. кв.м на 11 месяцев для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса. ФОК на земельном участке так и не был построен, и в 2019 году районная администрация попросила ООО освободить земельный участок. «Сосновый бор» попытался обжаловать постановление администрации в арбитражном суде, однако ему не удалось сделать этого. 22 марта этого года Верховный суд РФ признал, что суды низших инстанций обоснованно отказали владельцам гостиничного комплекса в удовлетворении их ­жалобы.

Одновременно дело о сносе строений комплекса рассматривалось в судах общей юрисдикции. Так в октябре 2019 года администрация Дзержинского района Волгограда подала иск к Ирине Волколуповой, Владимиру Зубкову, а также бывшему совладельцу ООО Елизавете Рулевой и одному из собственников участков, на которых находится «Сосновый бор», Александру Фомину. Городские власти требовали сноса строений гостиничного комплекса, возведенных без разрешений. Позже материалы передали на рассмотрение Городищенского районного суда Волгограда, который 23 декабря прошлого года принял решение удовлетворить иск.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, проверка использования земельных участков Волгограда показала, что на участке площадью 14323 кв. м возведены гостиница с рестораном в подземном этаже, спа-галерея, бани, бассейны, котельная, гостевые дома. При этом у собственников земельного участка отсутствовало разрешение на их строительство, объекты не были официально введены в эксплуатацию. Суд также пришел к выводу о необходимости сноса зданий. Сейчас решение районного суда находится в Волгоградском областном суде на ­апелляции.

Отметим, именно из-за гостиничного комплекса «Сосновый бор» оказалась под уголовным преследованием бывший председатель Дзержинского районного суда Волгограда Юлия Добрынина. Ей предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, она пообещала жене совладельца «Соснового бора» Елене Зубковой за 2,5 млн руб. помочь в изготовлении экспертами заключения, необходимого для принятия судом решения в пользу коммерсанта. При этом, как считает следствие, судья не намеревалась и не имела возможности сделать это. Юлия Добрынина была задержана 8 августа прошлого года при получении денег от госпожи Зубковой. В сентябре Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала разрешение на возбуждение уголовного дела. 26 ноября прошлого года Басманный районный суд Москвы избрал Юлии Добрыниной меру пресечения в виде домашнего ареста.

Совладелец «Соснового бора» Владимир Зубков, как писал „Ъ“, вместе с бывшим руководителем следственного управления СКР по региону Михаилом Музраевым проходит по делу о теракте в отношении губернатора региона Андрея Бочарова. В 2019 году глава региона заявил о совершении в его отношении противоправных действий. Следствие считает, что в ноябре 2016 года была совершена попытка поджога дома в элитном поселке Латошкино, который снимала семья губернатора. На тот момент губернатор находился в особняке, но в результате поджога никто не пострадал, так как наружные стены дома были обработаны огнеупорным составом.

Господам Музраеву и Зубкову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). В начале мая в дело Михаилу Музраеву добавилось обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Следствие считает, что он давал подчиненным не отвечающие интересам службы указания. Вину они не признают.

Планируют ли владельцы ООО «Сосновый бор» добровольно сносить гостиничный комплекс, неизвестно. Вчера в компании пообещали, что руководство перезвонит „Ъ“ и сообщит свою позицию по делу, но этого не произошло.

Сергей Петунин