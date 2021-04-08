«СТС» поправит колею

«СамараТрансСтрой» («СТС»), к которому при строительстве Московского шоссе было много претензий, приступил к повторному ремонту участка этой улицы, получив новый контракт на 459,6 млн руб. Ранее минтранс Самарской области судился с компанией, добиваясь устранения недостатков дорожного покрытия на участке от улицы Мичурина до проспекта Кирова по гарантии. В итоге суд отказал чиновникам в удовлетворении иска. Несмотря на массу претензий, ООО «СТС» остается крупнейшим подрядчиком минтранса региона и продолжает выигрывать самые дорогие контракты. Так, в этом году компания займется масштабным проектом по строительству эстакады на НовоСадовой за 3,58 млрд руб. Эксперты отмечают, что вызывает некое недоумение, когда компания с такой репутацией снова выбирается подрядчиком, и не исключают, что это связано с близостью организации к кому-то из влиятельных лиц в администрации региона.

В Самаре начались работы по ремонту Московского шоссе, на которое ранее уже потрачены многомиллиардные средства. Контракт на обновление участка шоссе от ул. Мичурина до пр. Кирова заключен с ООО «СамараТрансСтрой» на сумму 459,68 млн руб. Протяженность ремонтируемого участка составит 7,815 км. Работы завершат к октябрю следующего года.

«СамараТрансСтрой» реконструировал Московское шоссе за 6,6 млрд руб. в преддверии мундиаля. На заключительном этапе ремонта горожане высказывали множество претензий к качеству дорожного покрытия, развязок, разметок, установленных светофоров и т.д. Подрядчика оштрафовали на более чем 56 млн руб. В частности, выявили ряд недостатков ремонта, среди которых — образовавшаяся колея в дорожном покрытии на участке шоссе от ул. Мичурина до пр. Кирова протяженностью 4,61 км и площадью 57 493 кв.м.

Однако министерство транспорта и автодорог региона не смогло добиться от подрядчика ООО «СТС» устранения дефекта по гарантии. Суд отказал минтрансу в удовлетворении иска, поскольку экспертиза установила, что причиной образования колейности является проектная ошибка — заниженная оценка среднесуточной интенсивности движения. После этого глава минтранса региона Иван Пивкин объявил о необходимости повторной реконструкции Московского шоссе.

Горожане негативно отреагировали на эту инициативу. В частности, пользователи «Твиттера» интересовались у ООО «СТС»: «Если во всем виноват трафик и шипованные шины, то в чем смысл траты этих денег?» «Такие дороги с такой интенсивностью нужно в любом случае поддерживать в нормативном состоянии»,— ответили в компании. Пользователи соцсети также спросили: «Есть хоть одна ваша дорога, которая без капремонта хотя бы семь лет сохранилась в хорошем состоянии?.. » В «СТС» отметили, что на некоторых участках на Кировском мостовом переходе укладывали а/б (асфальтобетон) в 2013 году. Собеседник заметил, что это плохой пример, поскольку на этом мосту «практически нулевой трафик».

Несмотря на массу претензий со стороны и власти, и горожан, ООО «СамараТрансСтрой» остается крупнейшим подрядчиком министерства транспорта региона и продолжает выигрывать самые дорогие контракты на строительство дорог. Так, в июне-июле в Самаре начнется реализация масштабного проекта по строительству эстакады в центре города за 3,58 млрд руб. Этот крупный контракт также достался ООО «СТС». Возвести двухуровневую развязку на НовоСадовой должны за три года. На сегодня «СТС» также выступает подрядчиком второго этапа строительства Фрунзенского моста и занимается строительством нового моста через Сок и ремонтом старого.

«Если я отвечу, что связываю это (получение крупных контрактов ООО „СТС“. — „Ъ“) с прозрачностью проведения конкурсных процедур и прозрачной политикой чиновников, боюсь, что жители мне не поверят,— отмечает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.— Поэтому так утверждать я не берусь. Но и обвинять голословно без доказательств, в том, что это имеет под собой коррупционные или какие-то иные основы, тоже не могу, поскольку такими документами не располагаю».

По мнению депутата, если есть претензия к подрядчику, и он не выполнил обязательства по гарантии, то его нужно включать в реестр недобросовестных поставщиков: «Если этого не случилось, то у подрядчика сохраняется право участвовать в торгах и претендовать на получение средств из бюджета».

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев не исключает в сложившейся ситуации наличия коррупционной составляющей: «При каждом губернаторе одна и та же картина — имеются некие фавориты, которые выигрывают значительную часть торгов в определенном секторе. Как только губернатор меняется, меняются и фавориты. Поэтому не исключаю, что это связано с близостью компании к кому-то из влиятельных лиц в администрации региона. Я не считаю Ивана Пивкина самостоятельным игроком, который сам выбирает подрядчиков. Как я понимаю, это уровень губернатора и вице-губернатора. Конечно, вызывает некое недоумение, когда компания, к репутации которой достаточно много вопросов, выбирается заново. Но я не верю, что крупные деньги на торгах выигрывают случайные игроки».

Евгений Чернов