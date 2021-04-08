Ставка больше, чем долг

В первом квартале российские эмитенты резко сократили привлечение средств на долговом рынке. Объем заимствований едва превысил 400 млрд руб. и оказался почти на четверть ниже результата за тот же период 2020 года. Воздержаться от новых размещений эмитентов вынуждает сильный рост ставок на внутреннем рынке вслед за рынком США, ужесточение монетарной политики ЦБ и опасения расширения санкций.

По итогам марта активность на российском долговом рынке резко снизилась после февральского всплеска (см. “Ъ” от 2 марта). По данным Cbonds, корпоративные заемщики за месяц привлекли немногим более 104 млрд руб., что почти втрое ниже результата февраля и в полтора раза меньше прошлого марта. В целом за квартал объем размещения составил 408 млрд руб., что на 23% меньше, чем в 2020 году.

По оценкам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, около 53% от общего объема размещений корпоративных облигаций пришлось на шесть эмитентов первого эшелона. Крупнейшими были выпуски субординированных облигаций ВТБ (на 86 млрд руб.) и классических облигаций Сбербанка (на 55 млрд руб.). Они же разместили 39 выпусков инвестиционных облигаций на 13,4 млрд руб. На долю эмитентов второго эшелона пришлось лишь 18% от общего объема размещения. При этом на рисковых эмитентов пришлось 23% размещений. «С начала года мы наблюдаем значительное количество размещений сегмента ВДО (высокодоходных облигаций.— “Ъ”)»,— отмечает старший вице-президент Росбанка Татьяна Амброжевич.

На активность эмитентов значительно повлиял рост инфляционных рисков в мире и в России, которые привели к увеличению ставок на долговом рынке. В США в феврале годовая инфляция ускорилась до 1,7% по сравнению с 1,4% в январе. Доходность десятилетних US Treasuries (UST) закрепилась выше 1,7% годовых, прибавив с начала года 0,83 процентного пункта (п. п.). Инфляция в РФ в феврале—марте ускорилась до 5,7–5,8%. В таких условиях ЦБ был вынужден на мартовском заседании повысить ключевую ставку на 0,25 п. п., до 4,5%, допустив продолжение роста. С начала года доходность десятилетних ОФЗ уже выросла на 1,25 п. п., до 7,2% годовых, максимума с начала апреля 2020 года. Аналогично выросла доходность облигаций корпоративных эмитентов.

Дополнительное давление на российский долг оказали повышение геополитических рисков и ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. В марте после жестких заявлений президента США в отношении России на рынке выросли опасения введения санкций в отношении российского долга. В итоге международные инвесторы за месяц сократили вложения в ОФЗ на 114 млрд руб. В связи ростом рыночных ставок эмитенты внесли коррективы в планы по заимствованиям, отмечают участники рынка. «Основная масса заемщиков заняла выжидательную позицию»,— отмечает заместитель руководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Алексей Коночкин.

Татьяна Амброжевич согласна, что многие крупные эмитенты «перешли в режим ожидания». Те же, кто выходил, были вынуждены сократить сроки финансирования. «На фоне роста ставок сократился срок обращения новых займов, который преимущественно составлял 1–4 года, что стало результатом смещения спроса инвесторов в более короткий сектор инвестиций»,— рассказал Александр Ермак.

«Но пауза в размещениях не продлится слишком долго, рынки достигнут баланса и привычная активность вернется в прежнее русло»,— считает Алексей Коночкин. Если санкции не введут и доходности длинных UST стабилизируются, добавляет госпожа Амброжевич, можно ожидать стабилизации рыночной ситуации и некоторого снижения доходностей на локальном рынке, что, в свою очередь, спровоцирует всплеск активности благодаря отложенному спросу.

Виталий Гайдаев