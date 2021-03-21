Рискованный долг

В минувшую пятницу ЦБ поднял ключевую ставку на 0,25 п. п., до 4,5%. Ужесточение кредитной политики регулятора на фоне ускорения инфляции слабо отразилось на долговом рынке, ставки по длинным ОФЗ уже превышают 7% годовых. В этой связи сохраняется высокий интерес физических лиц к более доходным облигациям. На рынке растет число выпусков высокодоходных облигаций, по которым платятся двузначные купоны. Однако никогда не стоит забывать, что повышенная доходность несет и высокий риск инвестиций. В том числе из-за высокой вероятности дефолта.

Ставка на рост

Банк России впервые с конца 2018 года приступил к повышению ключевой ставки. В пятницу, 19 марта, по итогам заседания совета директоров ЦБ было принято решение поднять ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых. Это решение ждали только 3 из 43 аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg. Свое решение регулятор пояснил уровнем инфляции, который заметно превысил прогнозное значение 4% — к 15 марта годовая инфляция составила 5,8% против 4,91% в декабре.

В ответ на изменившуюся денежно-кредитную политику ЦБ банки заговорили о возможном повышении ставок. В частности, такую возможность не исключили в Сбербанке и ВТБ.

Впрочем, сейчас, по оценке ЦБ, средняя максимальная ставка крупнейших банков чуть превышает 4,53% годовых, и ждать от них щедрых действий в условиях профицита ликвидности вряд ли стоит. Более интересные доходности можно найти на облигационном рынке. В частности, доходность десятилетних облигаций федерального займа (ОФЗ) в пятницу достигла отметки 7,06%, что на 1,15 п. п. выше значений конца прошлого года. Более высокую доходность можно получить при покупке корпоративных бумаг. Однако в подавляющем большинстве случаев доходность составляет до 10% годовых.

Щедрые эмитенты

Однако на российском рынке есть облигации, доходность которых до сих пор составляет двузначные значения. Это высокодоходные облигации (ВДО) — бумаги, которые характеризуются потенциально высокой доходностью, но и высоким риском. По словам трейдера по облигациям «Фридом Финанс» Александра Жуляева, на данный момент неквалифицированные инвесторы могут покупать ВДО без ограничений.

Такие бумаги обычно выпускают компании малого и среднего бизнеса. По словам старшего портфельного управляющего «Сбер Управление активами» Дмитрия Постоленко, эмитенты ВДО, как правило, не имеют кредитных рейтингов, объем выручки у них составляет до 3–5 млрд руб. Они имеют ограниченные возможности к рефинансированию долга, и зачастую у них отсутствует качественное раскрытие информации (в том числе отчетности МСФО). «Значительная часть эмитентов ВДО относятся к финансовому сектору — микрофинансовые организации, небольшие лизинговые компании,— который имеет повышенные риски»,— отмечает господин Постоленко

Соблазнительная доходность

По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, в 2020 году было размещено 63 выпуска ВДО 51 эмитента на общую сумму около 30,5 млрд руб. С начала этого года было размещено десять выпусков ВДО пяти эмитентов на общую сумму более 8 млрд руб. «На текущий момент на рынке обращается 192 выпуска ВДО 110 эмитентов объемом 142 млрд руб., что составляет 1,1% от общего объема корпоративных облигаций в обращении»,— отметил господин Ермак.

В 2020 году средняя доходность при размещении составила 12,9% годовых (в диапазоне 10–16% годовых), снизившись на 1,2% по сравнению со средним показателем предыдущего года. Однако при этом средний спред к кривой доходности ОФЗ вырос на 46 б. п. по сравнению с предыдущим годом, до 790 б. п. В текущем году размещения ВДО проходили при средней доходности 11,8% годовых (в диапазоне 10,1–14,4% годовых) и со спредом к кривой доходности ОФЗ на уровне 640 б. п.

«Снижение процентных ставок по ВДО, которое наблюдалось в прошлом и текущем году, связано прежде всего с общей тенденцией снижения доходности облигаций с более высоким кредитным качеством. Кроме того, снижение происходит по выпускам, с которыми эмитенты выходили на рынок во второй или третий раз»,— поясняет господин Ермак.

С учетом ускорения инфляции и ужесточения ДКП ЦБ участники рынка считают, что сейчас не самое лучшее время для выхода в сегмент ВДО. «Похоже, что мы находимся в начале цикла ужесточения монетарной политики, поэтому через месяц-два доходности по ВДО, скорее всего, будут выше текущих значений»,— отмечает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов.

Охлаждающая диверсификация

Так что высокие ставки — это не повод сразу бежать сломя голову приобретать такие бумаги. К тому же риск дефолта эмитентов ВДО существенно выше, чем у более качественных эмитентов. «В прошлые годы это не было проблемой, так как цены всех бумаг росли, и эмитенты свободно могли разместить новые выпуски для рефинансирования старых»,— отмечает Александр Жуляев. В 2021 году с этим будет хуже, поэтому проблема выбора эмитента принимает более высокое значение. По мнению Дмитрия Постоленко, в отношении ВДО необходим высокий уровень диверсификации портфеля — не более 2–3% на одного эмитента, также целесообразно ограничивать долю сегмента ВДО во всем инвестиционном портфеле.

Несмотря на двузначные доходности, текущая премия в большинстве рублевых бумаг ВДО находится на низком уровне и в полной мере не компенсирует кредитные риски облигаций, считает Дмитрий Постоленко. Поэтому при выборе отдельных бумаг придется провести тщательный кредитный анализ.

«В сегменте ВДО анализ часто затруднен из-за особенностей предоставления отчетности, поэтому основной совет для инвесторов в сегменте ВДО — это диверсификация портфеля»,— отмечает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Если частный инвестор не умеет и не хочет заниматься анализом эмитента, то ему лучше делать вложения через специализированные фонды и стратегии доверительного управления, чтобы использовать экспертизу управляющей компании и получить диверсифицированный портфель. В линейке пифов «Сбер Управление активами» есть ОПИФ — «Фонд перспективных облигаций», объектами инвестирования являются российские рублевые облигации второго и третьего эшелонов. Кроме того, на минувшей неделе УК БКС запустила биржевой ПИФ облигаций повышенной доходности, в основе которого находятся ВДО.

Виталий Гайдаев