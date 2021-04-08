Искривил «линию партии»

Депутат ЗакСа Андрей Анохин, представляющий «Единую Россию», получил отказ в регистрации на партийные праймериз. Основанием для этого стала «дискредитация партии». В частности, речь идет о нарушении пункта устава, который предполагает неукоснительное следование линии партии после принятого во внутрипартийной дискуссии решения. Господин Анохин считает отказ личной местью спикера Вячеслава Макарова, который по совместительству возглавляет региональный оргкомитет праймериз. Эксперты-политологи убеждены, что Андрей Анохин может выдвинуться от любой партии, если ему поможет Смольный. Они также считают, что депутат опасается баллотироваться без административного ресурса.

6 апреля депутат-единоросс Андрей Анохин объявил, что региональный оргкомитет партии не зарегистрировал его на праймериз. Он был намерен идти в ЗакС по 12-му избирательному округу и подал соответствующие документы 1 апреля. В день отказа ему пришло СМС, в котором было написано, что его не допустили на праймериз из-за «действий, дискредитирующих партию».

7 апреля господину Анохину передали документы (имеются в распоряжении “Ъ”), в которых было сказано, что он нарушил пункты устава партии 5.2.9, 5.3 и 5.3.6. Первые два не являются конкретными: не дискредитировать партию, не нарушать устав партии. Последний же говорит о том, что единоросс должен активно высказывать свою точку зрения на внутрипартийных дискуссиях, но по их завершении и после принятия решения он должен придерживаться утвержденной партийной линии.

Господин Анохин последовательно не соглашается со спикером Вячеславом Макаровым. Например, он выступил против недопуска на заседания ЗакСа журналистов телеканала 78. В связи с этим, заявляет он, на него оказывается давление. В частности, его помощников после каждого его выступления вызывают и опрашивают, намекают на увольнение или отказываются продлевать трудовые договоры, писал он в своем Instagram. Депутат считает эти действия личной местью спикера. В разговоре с “Ъ” он признался, что жалеет, что голосовал за его кандидатуру на пост председателя парламента. «Вячеслав Макаров считает, что партия — это он. Недопустимо, когда оказывается политическое давление на депутата через его помощников. Все говорит о том, что парламент Петербурга превратился в частное предприятие одного человека»,— считает господин Анохин.

Он пока не принял решение об обжаловании отказа. Дело в том, что оспорить его можно в региональном президиуме, который, как и оргкомитет, возглавляет Вячеслав Макаров. «Я буду советоваться с соратниками и жителями города»,— рассказал Андрей Анохин “Ъ”.

Заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, доктор политических наук Инна Ветренко считает, что депутат продолжает борьбу за праймериз из-за боязни не избраться без административного ресурса. «Не надо воспринимать праймериз как последнюю инстанцию. Я знаю множество случаев, когда заменялись кандидаты, прошедшие праймериз. У него сохраняются шансы выдвинуться от партии, но зачем ему такая партия? Если у него есть амбиции, пусть идет как самовыдвиженец. Сбор подписей для действующего депутата — не проблема. Я делаю вывод, что он не видит возможности избраться не от партии, которая прибегает к админресурсу»,— сказала она.

Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров думает, что помочь с выдвижением ему может администрация Петербурга. «Ввиду того, что он активно поддерживал администрацию города, она может помочь ему, например, договориться о проходном месте в другой партии. Андрей Анохин как законодатель не блистал, но он может выполнять работу по дискредитации политических оппонентов»,— предполагает господин Быстров.

В амплуа, о котором говорит эксперт, господин Анохин выступал в 2019 году, когда требовал лишить мандата своего коллегу, оппозиционера Максима Резника. Тогда после ряда критических высказываний в адрес нынешнего губернатора Александра Беглова СМИ, в том числе связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, обвиняли его в употреблении наркотиков.

Олег Дилимбетов