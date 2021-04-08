Склад до востребования

Jensen Group стала владельцем здания на Лиговском проспекте, 246А, корпус 4. Объект может быть перепрофилирован под склад индивидуального хранения сети Prostor, развитием которой занимается компания. Расположение в черте города рядом с жилой застройкой делает проект перспективным, считают аналитики.

О покупке Jensen Group складского здания на Лиговском проспекте, 246А, “Ъ” рассказали два источника на рынке коммерческой недвижимости. В Jensen Group факт сделки подтвердили, но ее подробности не раскрыли. По данным Bright Rich | CORFAC International, площадь объекта составляет 2,3 тыс. кв. м, земельного участка под ним — 0,3 га.

Здание было приобретено Jensen Group для перепрофилирования под склад индивидуального хранения (self-storage) под брендом Prostor, говорит собеседник “Ъ”. Другой источник “Ъ” отмечает, что инвесткомпания планирует приспособить объект под self-storage только в том случае, если объект покинет арендатор. В ближайшей перспективе Jensen Group намерена получать арендный доход от объекта, который сдан ГК «Везу», уточняет он.

Руководитель направления инвестиционного брокериджа Rusland SP Александра Царук оценивает сделку в 100–115 млн рублей. Прежним владельцем здания на Лиговском проспекте являлось ООО «Парк Шушары-3», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Эта компания приобрела складской объект с земельным участком в марте 2020 года у ГК «Фудлайн» Максима Иванова. Собеседники “Ъ” на рынке недвижимости связывают ООО «Парк Шушары-3» с компанией A Plus Development. Гендиректор A Plus Development Петр Гавырин сообщил “Ъ”, что компания не имеет отношения к сделке.

На рынок складов индивидуального хранения Jensen Group вышла в 2019 году, открыв первый объект в бывшем здании «Юлмарта» на проспекте Сизова. Сейчас инвесткомпания также управляет складом Prostor на Пироговской набережной, 15, и занимается перепрофилированием под этот формат здания на Московском шоссе, 25. В портфель Jensen Group также входят торгово-офисные комплексы «Пассаж» и River House, бизнес-центр «Аэроплаза» и другие.

Направление self-storage развивается не так динамично, как пять лет назад, когда на петербургский рынок пришли компании из Московского региона, отмечает руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Knight Frank St. Petersburg Илья Князев. Запросы на поиск помещений под склад такого формата поступают достаточно редко и, как правило, речь идет о площади до 2 тыс. кв. м, подтверждает партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин. По его словам, из-за специфических требований предложение подходящих готовых объектов ограничено.

В Петербурге насчитывается 64 объекта формата self-storage, а объем совокупного предложения составляет около 34,5 тыс. кв. м, подсчитали в JLL. В структуре спроса 85% приходится на физических лиц. Ставка аренды бокса для пользователя составляет 1–2 тыс. рублей за квадратный метр при средней площади типового бокса 5–7 кв. м. По данным JLL, заполняемость складов индивидуального хранения на рынке Петербурга превышает 85%. Помимо Jensen Group, к числу основных операторов рынка self-storage относятся компании Nord Box, Red Box, Black Boxes и Central Box.

Константин Куркин