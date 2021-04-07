Карантин от антисемитизма

7 апреля Центр Кантора по изучению современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете представил доклад о состоянии антисемитизма в мире за 2020 год. Согласно исследованию, уровень антисемитизма в мире за истекший год снизился на 19% — в том числе из-за введенных карантинных мер. При этом на 25% выросло число случаев осквернения еврейских кладбищ и актов вандализма в отношении еврейских памятников. Авторы доклада обнаружили и специфическое проявление антисемитизма, не существовавшее до 2020 года: евреи столкнулись с обвинениями в разработке и распространении коронавируса.

Ежегодно Центр Кантора при поддержке Европейского еврейского конгресса представляет исследование о положении дел с проявлением антисемитизма в мире, проведенное при участии Тель-Авивского университета. Из-за продолжающейся пандемии коронавируса презентация доклада, как и в прошлом году, прошла в онлайн-режиме.

Центр Кантора по изучению современного европейского еврейства был основан в 2010 году. Основное направление деятельности — академические исследования истории и жизни евреев Европы с момента окончания Второй мировой войны и до наших дней, особенностей развития отдельных общин и их традиций.

По данным авторов доклада, в 2020 году случаев антисемитизма с применением насилия стало на 19% меньше, чем в 2019-м: 371 против 456. Этим снижением, считают авторы, мир обязан карантинным мерам, введенным в большинстве стран мира. При этом «число актов вандализма в отношении еврейской собственности и учреждений осталось неизменным», говорится в докладе. Более того, за год на четверть участились случаи осквернения еврейских кладбищ и актов вандализма в отношении памятников жертвам холокоста: авторы исследования видят причину такого роста в том, что эти объекты открыты и не охраняются. На 19% чаще по сравнению с 2019 годом в мире осквернялись синагоги — 63 случая по сравнению с 53.

По данным исследования, «рост числа проявлений антисемитизма был зарегистрирован на Украине, а снижение — в Австралии, Великобритании и особенно во Франции и Канаде». «Тревожные тенденции по-прежнему наблюдались в Германии и США»,— говорится в докладе. Так, в США (население более 328 млн человек) рост числа антисемитских инцидентов происходил на протяжении нескольких лет и достиг 119 в 2020 году. В Германии (более 83 млн человек) также отмечен рост общего числа проявлений антисемитизма — 2275 инцидентов (против 1839 год назад), из них 59 — с применением насилия. «В обеих странах антисемитизм проявлялся преимущественно в форме актов вандализма»,— отмечают авторы.

Исследователи обнаружили также новое, специфически присущее 2020 году проявление антисемитизма — обвинения евреев в разработке и распространении коронавируса. «Распространению этих инсинуаций способствовал Иран»,— говорится в докладе.

«В прошлом году широко распространились теории заговора о том, что евреи, еврейский народ или Государство Израиль виноваты в этой пандемии или получают прибыль от нее,— заявил президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор.—

Постоянное пристальное внимание к роли евреев в мировых событиях демонстрирует, что антисемитизм как источник теории заговора пока никуда не исчез».

По словам господина Кантора, «пандемия и меры, принятые для ее сдерживания, ограничения в отношении повседневной жизни граждан и вакцинация привели к появлению неуместных сравнений нынешней ситуации со страданиями евреев во время холокоста». Между тем «использование образов холокоста для сравнения с пандемией стало повсеместным,— сетует господин Кантор.— Введение карантина сравнивают с режимом гетто и концентрационных лагерей; вакцинацию — с бесчеловечными медицинскими экспериментами, а люди, которые отказываются от жизненно необходимой вакцинации, заявляют, что их преследуют, и носят желтые звезды на одежде».

Еще одной формой антисемитизма в пандемическом 2020 году стали так называемые zoom-бомбардировки: авторы доклада выяснили, что во время массового перехода на дистанционную работу и домашнюю самоизоляцию «отдельные экстремисты и их небольшие группы… начали врываться в онлайн-конференции синагог, еврейских общинных центров и студентов университетов, срывать встречи и вместо этого публиковать собственные сообщения, разжигающие ненависть. Количество таких сбоев сложно подсчитать».

Замдиректора Института Европы РАН Роман Лункин считает, что в России уровень антисемитизма намного ниже, чем в остальном мире: «В последние два десятилетия антисемитские проявления в российском обществе были в значительной степени подавлены, а публичное пространство от них почти освободилось. Печатные и электронные материалы, где есть антисемитизм, подпадают под антиэкстремистское законодательство и вносятся в соответствующий список». В то же время антисемитизм как явление «периодически фиксируют опросы» общественного мнения, и он нередко проявляется в социальных сетях, отмечает эксперт. «Во время пандемии антисемитизм стал элементом коронавирусной конспирологии: якобы мировое правительство чипирует людей,— признает господин Лункин и поясняет: — Феномен глобального антисемитизма в том, что его обостряют практически любые социальные кризисы».

Павел Коробов