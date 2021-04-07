Петербургский Роспотребнадзор прокомментировал закрытие «Артдокфеста»

Фестиваль документального кино «Артдокфест» не состоялся из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологический требований Домом кино, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Материалы, послужившие причиной проверки киноцентра, поступили в Роспотребнадзор из 78 отдела полиции, утверждает ведомство.

Напомним, 3 апреля сотрудники полиции вместе со специалистами Роспотребнадзора пришли в киноцентр Дом кино на Караванной улице, где должен был начаться фестиваль документальных фильмов «Артдокфест». Полицейские искали свидетельства пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних, в то время как Роспотребнадзор проверял соблюдение противопандемийных требований к массовым мероприятиям. В результате визита два помещения киноцентра были опечатаны, а владелец площадки в лице «Союза Кинематографистов Российской Федерации» получил протокол об административном правонарушении за несоблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

В официальном сообщении, опубликованном спустя четыре дня после закрытия фестиваля, Роспотребнадзор прокомментировал случившееся, указав на «непосредственное обнаружение» фактов непринятия мер по недопущению распространения COVID-19. «Не обеспечены условия для соблюдения социальной дистанции в местах скопления людей; отсутствует контроль за использованием посетителями мероприятия средств индивидуальной защиты — зрители в кинозале находятся без масок; не организовано обеззараживание воздуха помещений с использованием бактерицидных облучателей; не оборудованы места для обработки рук кожными антисептиками при входе в кинозалы, в санузле; отсутствуют документы, подтверждающие проведение текущей уборки и дезинфекции», — указывается в сообщении.

Подробнее о скандале с закрытием «Артдокфеста» — в материале “Ъ-СПб” "Фестиваль роспотребовали закрыть"