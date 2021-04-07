Фестиваль роспотребовали закрыть

Очередная площадка, в этот раз «Ленфильм», отказала организаторам международного фестиваля «Артдокфест» в проведении киносеансов, рассказали “Ъ” в организации. Ранее, 3 апреля, в Дом кино, где состоялось открытие фестиваля, пришли сотрудники полиции и Роспотребнадзора, прервав показы. На следующий день от проведения сеансов отказалась и вторая площадка — «Лендок», которой также нанесли визит. Сейчас организаторы ищут альтернативные варианты, однако, как призналась “Ъ” Людмила Липейко, шансов практически нет. Деятели политики и искусства считают фактический запрет на проведение фестиваля актом цензуры.

Программу фестиваля 3 апреля открывал фильм «Расторгуев» об убитом в Центральной Африке вместе с журналистами Орханом Джемалем и Кириллом Радченко режиссере Александре Расторгуеве. Погибшие снимали фильм о российских наемниках «Группы Вагнера». После его начала в Дом кино пришли полицейские и сотрудники Роспотребнадзора. Первых интересовала возможная пропаганда ЛГБТ. Оказалось, что заявление с требованием проверки написал известный «борец с геями» Тимур Булатов (Исаев). При этом фестиваль помечен маркировкой «18+», что говорит о неприменимости закона о пропаганде. Вторые же пришли проверить соблюдение антиковидных мер.

Организаторам удалось убедить гостей не прерывать первый показ, но по его завершении зрителей вывели из зала, а он сам был опечатан. Как утверждает один из организаторов фестиваля Людмила Липейко, к «Артдокфесту» претензий не было — они были к площадкам. «Где-то не было достаточно антисептиков в туалете, например. Придраться к площадке в нынешних условиях можно как угодно»,— считает она. В Роспотребнадзоре не ответили на звонки “Ъ”.

На следующий день от показов отказался «Лендок», после того как туда также пришли представители полиции и Роспотребнадзора. После этого организаторы начали поиск альтернативных мест. «Мы рассматривали множество площадок еще до начала фестиваля. Государственные, понятно, не дадут нам выступить. Частные — тоже сомневаюсь, но мы пытаемся пока найти. Директора отвечают нам, что занимаются бизнесом. И им не нужны проблемы»,— отметила госпожа Липейко.

«Артдокфест» проходит в Петербурге и Риге с 2014 года (ранее, с 2007 года, только в Москве). Призов за свои картины на нем удостаивались журналист Андрей Лошак, режиссер и художник-акционист Олег Мавроматти, политик Алексей Навальный и другие. В жюри в разное время председательствовали режиссеры Андрей Звягинцев и Павел Лунгин, писатель Дмитрий Быков и другие. Всего в программе «Артдокфеста» 2021 в Петербурге участвуют 36 картин. Организаторы их описали как «наилучшим образом дополняющие портрет бурного, по-человечески тревожного и политически турбулентного 2020 года».

Режиссер Александр Сокуров обратился к руководству киностудии «Ленфильм» с просьбой предоставить площади для «Артдокфеста», однако там ответили отказом. «Все показы и мероприятия проходят в нашем зале по заранее утвержденному графику. Большая часть показов с фиксированными датами осуществляется на основе договоров, заключенных с прокатными компаниями, которые мы не можем ни отменить, ни изменить»,— пояснили “Ъ” в «Ленфильме».

В понедельник, 5 апреля, «культурный» вице-губернатор Борис Пиотровский написал на своей странице «ВКонтакте», что претензии зрителей следует адресовать Роспотребнадзору. «Со своей стороны хочу отметить, что комитет по культуре заблаговременно согласовал мероприятие в соответствии с порядком и чек-листом безопасности»,— написал он.

Депутат городского парламента Максим Резник усомнился в откровенности чиновника. «Из сообщений СМИ мне стало известно, что в срыве фестиваля участвовали чиновники районных администраций»,— написал он в официальном обращении, отметив, что «Артдокфест» проводится в Петербурге, как и в Москве, на основании приказа Минкульта. «Как правительство намерено выполнить приказ Минкульта? Какие меры по исправлению позорной ситуации с фактическим запретом "Артдокфеста" принимаются лично Вами?»— спросил в официальном письме Максим Резник у господина Пиотровского.

Режиссер Виктор Косаковский считает, что фактический запрет фестиваля походит на акт цензуры. «Фестивали — это практически единственный шанс для режиссеров-документалистов показать свои работы на большом экране. Для жителей города, интересующихся документальным кино, и для студентов такие фестивали — возможность понять, что нового происходит в киноязыке. Нельзя просто так лишать нас этой возможности. Я прошу власти отменить запреты, иначе ситуация выглядит так, будто в культурной столице появилась политическая цензура»,— отметил он.

Олег Дилимбетов