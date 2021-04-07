В подмосковных Люберцах загорелся крупный склад

В подмосковных Люберцах на складе с бытовой химией произошел пожар, сообщила пресс-служба МЧС. Огонь распространяется быстро, он уже охватил 5 тыс. кв. м.

«Площадь пожара 5 тыс. квадратных метров. Огонь быстро распространяется. Тушение осложняет сильный ветер и высокая пожарная загрузка склада, внутри хранятся легковоспламеняющиеся изделия»,— приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы МЧС.

Этажность горящего здания комбинированная — от трех до восьми этажей, уточняет ТАСС. Часть здания административная, часть — складская. Помимо бытовой химии там хранится спортивный инвентарь.