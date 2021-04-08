Аэропорт Стригино хочет получить для развития 40 га земли

Исполнительный директор нижегородского аэропорта Стригино Эдуард Кошенсков на пресс-конференции рассказал о планах развития аэропорта. По его словам, авиаузел намерен получить в пользование земельный участок в 40 га, который раньше был занят аэропортом местных воздушных линий. Он рассказал, что сейчас эта земля находится введении Росавиации и необходимо сначала «пройти долгий путь согласований по ее передаче из федеральной собственности в областную».

«После этого мы надеемся получить ее в аренду или развивать на основе концессионного соглашения. Здесь может быть создана техническая база для ремонта воздушных судов или построен корпоративный университет, как это было заявлено в 2019 году, когда проект развития территории вокруг аэропорта был представлен председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову»,– поделился планами господин Кошенсков.

Вкладывать собственные средства в строительство новых зданий и сооружений или реконструкцию авиаузла аэропорт пока не собирается. «Заработанных в 2021 году средств нам хватит, чтобы что-то просто подкрасить, подремонтировать и освежить здание в 2022–2023 годах. При достижении пассажиропотока в 1,5 млн человек мы обязательно вернемся к вопросу о дальнейшей реконструкции аэровокзала. Но все это планы не на текущий год, а на ближайшую пятилетку»,– рассказал господин Кошенсков.

Как аэропорт планирует развивать пассажирские перевозки — в материале “Ъ-Приволжье” «Стригино дозаправится на транзитах».

Андрей Репин