Стригино дозаправится на транзитах

Нижегородский аэропорт Стригино планирует до конца 2021 года увеличить пассажиропоток до 1,2 млн человек — такие показатели у аэропорта уже были в 2019 году. Вернуться к допандемийному уровню планируется за счет развития межрегиональных авиаперевозок и проекта по организации туристических вертолетных экскурсий из Стригино. Кроме того, в сотрудничестве с авиакомпаниями авиаузел планирует развиваться как хаб для полетов между регионами и перетянуть часть транзитных пассажиров из аэропортов Москвы. Эксперты говорят, что такие примеры в истории развития аэропортов есть, однако они зарубежные, а уровень мультимодального сообщения в столице выше, что и привлекает транзитных пассажиров.



Международный аэропорт Стригино (Нижний Новгород, входит в холдинг «Аэропорты регионов») по итогам 2021 года надеется ликвидировать потери пассажиропотока из-за пандемии коронавируса. По словам исполнительного директора аэропорта Эдуарда Кошенскова, в 2019 году пассажиропоток Стригино достиг 1,18 млн человек, но за 2020 год он упал почти на 40%. «Значительную часть времени мы были закрыты и даже перешли на дневной регламент работы. При составлении бюджета и стратегического плана на текущий год мы ставили задачу достичь уровня 2019 года и по тому, как развивается рынок, добиться показателя в 1,1–1,2 млн человек вполне реально», — полагает господин Кошенсков.

Наращивать пассажиропоток руководство аэропорта планирует за счет региональных авиаперевозок. Правительство Нижегородской области в 2021 году выделило 170 млн руб. на субсидирование перевозок между регионами Приволжского федерального округа, средства пойдут на компенсации авиакомпаниям. Кроме того, Стригино планирует развивать авиаузел как пересадочный пункт. Руководство воздушной гавани считает, что он в состоянии забрать у Москвы часть транзитных пассажиров, путешествующих из одного российского региона в другой. Для этого аэропорт начал активно формировать новую карту межрегиональных рейсов. Сегодня через аэропорт летают 16 авиакомпаний по 30 маршрутам, из них 21 маршрут — внутрироссийский. В качестве партнера по развитию Стригино как пересадочного узла аэропорт выбрал компанию Nordwind.

По словам заместителя генерального директора Nordwind Антона Маттиса, начиная с зимы 2020–2021 года нижегородский аэропорт стал для нее базовым. В летний сезон 2021 года Nordwind запустит из Нижнего Новгорода рейсы в Мурманск, Санкт-Петербург, Калининград, Москву, Стамбул, Симферополь, Краснодар, Сочи, Ереван, Минеральные воды, Бишкек и Ош. Большая часть рейсов станет стыковочной с пересадкой в Нижнем Новгороде. «Мы считаем этот аэропорт важным с экономической точки зрения. Это пока еще не хаб в полном смысле этого слова, но мы находимся на пути его формирования», — поделился планами господин Маттис. Пока воздушные суда авиакомпании не будут базироваться непосредственно в Нижнем Новгороде, но в перспективе такая возможность рассматривается. Кроме внутренних рейсов компания готова организовать новые международные рейсы из Нижегородской области. Нижегородскому минтрансу предложили выдвинуть рекомендации, какие направления могут быть интересны региону. Ответа от него пока не поступило.

Также Стригино разрабатывает проект по организации туристических вертолетных маршрутов по Нижегородской области. «Суть идеи в том, чтобы группа туристов прилетала на самолете в аэропорт и отсюда на вертолетах разлеталась по известным туристическим точкам региона. Осмотрев достопримечательности, они могут вернуться в аэропорт и улететь домой. Аналогичным способом вахтовиков доставляют к местам работы, например, в Новом Уренгое. Только в нашем случае все это будет комфортней, а программа интересной. Думаю, что до конца года мы окончательно сформируем это предложение, чтобы вынести его на обсуждение в правительство региона», — рассказал Эдуард Кошенсков.

Руководитель аналитической службы отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает высокой вероятностью того, что авиакомпании, а вслед за ними и аэропорты в 2021 году по объему перевозки пассажиров смогут достичь результатов 2019 года. Хотя, по его мнению, с экономической точки зрения эти результаты будут выглядеть менее эффективно: «Более дорогие международные перевозки до конца еще не восстановлены, и перспективы их восстановления не определенны, целый ряд направлений все еще остается закрытым. Кроме того, цены на авиабилеты в 2020 году были снижены, и обратного роста цен пока не произошло. Поэтому при том же потоке пассажиров экономические показатели будут ниже».

Что касается развития нижегородского аэропорта в качестве пересадочного узла, то Олег Пантелеев напомнил, что примеры, когда региональные аэропорты оттягивают на себя часть пассажирского траффика у крупных мегаполисов, существуют, однако пока это кейсы европейских городов. Например, аэропорт Франкфурт-Хан в 120 км от Франкфурта-на-Майне стал базовым для лоукостеров. «В то же время нужно учитывать, что темпы развития мультимодальных перевозок и связи авиации с другими видами транспорта, включая метро и железную дорогу, в Москве гораздо выше, что может сказаться на желании пассажиров воспользоваться именно этим пересадочным узлом», — отметил эксперт.

Говоря о возможности развития вертолетных туристических перевозок из нижегородского аэропорта, Олег Пантелеев отметил достаточно высокую цену этих услуг. Стоимость одного летного часа вертолета на восемь пассажиров начинается от 150 тыс. руб. В случае реализации этого проекта на выходе получится, что вертолетная поездка по Нижегородской области обойдется пассажирам дороже, чем перелет на самолете в Нижний Новгород из ближайших регионов, а значит, что это предложение может быть интересно только состоятельным клиентам.

Андрей Репин