В Симферополе начальника следственного управления УМВД задержали при получении взятки

Начальнику следственного управления УМВД России по Симферополю предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Крыму и Севастополю. По сообщению СКР, сотрудника задержали 5 апреля при получении взятки в 7,5 млн руб., сейчас следствие готовится ходатайствовать суд об избрании меры пресечения.

Операция была проведена совместно с МВД и ФСБ. По сообщению СКР, неназванный предприниматель через знакомых вышел на начальника следственного управления с просьбой прекратить следственные действия в его отношении.

Задержанным был 40-летний Никита Мельников, сообщал ранее Life со ссылкой на источники. По сведениям издания, господин Мельников обещал за незаконное вознаграждение организовать проверки в отношении бывших владельцев ООО «Птицекомплекс Агро».