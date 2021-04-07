Samsung закончила первый квартал с ростом прибыли на 44%

В среду южнокорейская технологическая корпорация Samsung Electronics представила предварительные результаты за первый квартал: она сообщила о росте операционной прибыли на 44%, до 9,3 трлн вон ($8,3 млрд). Выручка компании в этот период увеличилась на 17%, составив 65 трлн вон ($58 млрд). Эти результаты оказались несколько лучше прогнозов экспертов: по данным S&P Global Market Intelligence, аналитики в среднем ожидали выручку 64,1 трлн вон и операционную прибыль 9,1 трлн вон.

Операционная прибыль от продажи смартфонов Samsung за квартал выросла почти на треть, до 4,1 трлн вон ($3,7 млрд), благодаря хорошим продажам флагманского Galaxy S21, выпущенного в январе. Этому не помешал даже дефицит чипов памяти, с которым в этот период столкнулись производители электроники, автомобилей и т. д.

Что касается собственного подразделения Samsung по производству полупроводников — одного из наиболее прибыльных подразделений в последние годы, то рост спроса на чипы был перекрыт увеличением стоимости их производства и потерями из-за приостановки работы завода в Техасе в феврале. В итоге операционная прибыль этого подразделения в первом квартале снизилась на 20%, до 3,6 трлн вон ($3,2 млрд). Samsung — крупнейший в мире производитель полупроводников, как и другие игроки этого рынка, недавно объявил о планах масштабных инвестиций в эту сферу. К 2030 году компания собирается вложить в разработку и производство полупроводников $116 млрд.

Яна Рождественская