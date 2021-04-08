Количество брокерских счетов в Сибири за 2020 год выросло в 2,5 раза

По данным Сибирского ГУ Банка России, на 1 января 2021 года, у жителей Сибирского федерального округа (СФО) было открыто 1,1 млн брокерских счетов, что в 2,5 раза больше, чем год назад. В республиках динамика была еще более значительная: количество брокерских счетов у жителей Тувы выросло за 2020 год в 3,5 раза, в республиках Алтай и Хакасии — утроилось. Две трети открытых на начало года счетов принадлежат жителям Красноярского края, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей. В пятерку лидеров также вошел Алтайский край. На протяжении 2020 года темпы прироста брокерских счетов у сибиряков каждый квартал постепенно увеличивались и в последнем октябре–декабре составили 33%, отмечает ЦБ.

«Среди новичков много тех, кто пришел на биржу, не разобравшись, как она устроена. Первое, о чем здесь нужно думать, — о рисках. А уже потом о прибыли. Многие, к сожалению, не были готовы к потерям», — отметила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева. Она напомнила, что брокерское обслуживание предполагает, что инвесторы сами выбирают, когда и какие бумаги продавать и покупать, а тем, у кого нет на это времени, «стоит рассмотреть пассивные стратегии инвестирования — вложиться в индексные фонды или передать деньги в доверительное управление». По данным Банка России, в начале 2020 года у сибиряков было меньше 40 тыс. счетов для доверительного управления ценными бумагами. К концу года их стало почти 60 тыс., но это пока менее 5% от общего количества счетов, открытых с целью инвестирования.

Дарья Решетникова