Власти Бурятии возобновляют работу медвытрезвителей

Глава Бурятии Алексей Цыденов внес в народный хурал республики законопроект, по которому в регионе будет возобновлена работа медвытрезвителей, закрытых в 2011 году. Как сообщается на сайте народного хурала, законопроектом предлагается создать в республике организацию, которая будет оказывать помощь людям, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Правовая возможность возобновлять в регионах деятельность медвытрезвителей появилась с декабря прошлого года, когда в федеральное законодательство были внесены изменения. Законопроект рассмотрел комитет народного хурала по государственному устройству. В пояснительной записке к нему говорится, что ежегодно в медучреждения региона доставляется более 3200 человек в состоянии алкогольного опьянения, которые во врачебной помощи не нуждаются. Также приводится статистика, что более 100 человек каждый год умирают в том числе от переохлаждения на улицах, будучи нетрезвыми.

Как сообщила на заседании комитета замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Логина, «организации по вытрезвлению» будут создаваться на базе медучреждений. Первую такую планируется открыть в Улан-Удэ в Республиканском наркологическом диспансере. Будет создано пять ставок фельдшеров и 10 санитаров. Пункт будет финансироваться из регионального бюджета, ориентировочная стоимость — 15 млн руб. в год. Для населения услуги вытрезвителя будут бесплатными.

Екатерина Еременко