В свердловские больницы доставили первые 60 тыс. доз иммуноглобулина к сезону клещей

Первая партия иммуноглобулина для профилактики клещевого энцефалита в 60 тыс. доз поступила в больницы Свердловской области, сообщил региональный департамент информационной политики.

Препарат произвела областная станция переливания крови, всего в этом году для региона произведут около 1 млн доз иммуноглобулина. «Областная станция переливания крови полностью покрывает потребности медицинских организаций Свердловской области. Все заявки, поданные на приобретение препарата, будут выполнены в полном объеме»,— сказал главный врач областной станции переливания крови Александр Орлов.

Препарат является фракцией белков, выделенной из плазмы крови иммунизированных доноров, которая содержит антитела к клещевому энцефалиту. Иммуноглобулин против клещевого энцефалита вводится н привитым людям в течение 96 часов после присасывания клещей для предотвращения последствий заражения клещевым энцефалитом.

Михаил Мананников