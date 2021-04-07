07 апреля, среда
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Citroen показал тизер новой модели

Компания Citroen показала тизер новой модели, премьера которой состоится в 2021 году.

Судя по видеоролику, опубликованному на официальной странице французского автопроизводителя в Twitter, марка готовит новый кроссовер. Дизайн модели будет выполнен в стилистике показанного в 2020 году Citroen C4 последнего поколения.

Официальная премьера нового Citroen, название которого пока не раскрывается, состоится 12 апреля.

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