Citroen показал тизер новой модели

Компания Citroen показала тизер новой модели, премьера которой состоится в 2021 году.

Судя по видеоролику, опубликованному на официальной странице французского автопроизводителя в Twitter, марка готовит новый кроссовер. Дизайн модели будет выполнен в стилистике показанного в 2020 году Citroen C4 последнего поколения.

Официальная премьера нового Citroen, название которого пока не раскрывается, состоится 12 апреля.