Citroen показал тизер новой модели

Компания Citroen показала тизер новой модели, премьера которой состоится в 2021 году.
?? Join us on April 12th. World Premiere. #NewCitroen pic.twitter.com/oZcEJJBBBO— Citroen (@Citroen) April 7, 2021
Судя по видеоролику, опубликованному на официальной странице французского автопроизводителя в Twitter, марка готовит новый кроссовер. Дизайн модели будет выполнен в стилистике показанного в 2020 году Citroen C4 последнего поколения.
Официальная премьера нового Citroen, название которого пока не раскрывается, состоится 12 апреля.