В реку Сарыяз попали нефтепродукты

В Дюртюлинском районе Башкирии возле деревни Старобалтачево на реке Сарыяз обнаружены маслянистые пятна со следами нефтепродуктов. Об этом сообщила в соцсетях жительница Дюртюлей Линара Хасанова. «Нефтяная жидкость попала в реку Сарьяз, которая впадает в старицу реки Белой, вследствие чего погибло очень много рыбы (сазан, судак, щука, лещ). Рыбой усеяны берега и дно старицы реки Белой»,— говорится в сообщении. Она предположила, что возле реки произошел порыв нефтепровода.

В пресс-службе министерства экологии Башкирии подтвердили информацию о загрязнении реки нефтепродуктами. Специалисты аналитической лаборатории министерства отобрали пробы воды, проводятся исследования, сообщили "Ъ-Уфа" в минэкологии. «Ведутся работы по устранению последствий загрязнения. Опасность распространения загрязнения по течению реки отсутствует», — заявили в пресс-службе.

В министерстве не назвали возможный источник и площадь загрязнения, отметив, что это выясняют специалисты.

Для принятия мер реагирования материалы дела будут переданы в Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Влада Шипилова