Экс-глава наукограда Циолковский арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Благовещенский городской суд арестовал бывшего главу Циолковского (Амурская область) Сергея Левицкого в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) при проведении конкурса на строительство снежного городка.

«Левицкий по решению суда взят под стражу сроком на два месяца, то есть до 5 июня. У суда имеются достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, он может скрыться от органов следствия, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства»,— сообщили “Ъ” в суде.

По данным следствия, в 2018 году Левицкий дал указание подготовить документацию для проведения аукциона. При этом использовалось техническое задание, разработанное компанией, которая стала в итоге победителем аукциона. В рамках контракта на счет победителя торгов было перечислено 2 млн 985 тыс. руб.

«Вместе с тем стоимость фактически выполненных и принятых работ по устройству снежного городка не соответствовала цене контракта, срокам исполнения, а также качеству, предусмотренным договором. В результате муниципальному образованию причинен ущерб на сумму 1 млн 785 тыс. руб.»,— говорится в сообщении следственного управления СК РФ.

Сам Левицкий в среду опубликовал в Instagram видеообращение, в котором заявил, что еще в прошлом году узнал о том, что может стать фигурантом уголовного дела, поэтому заранее изложил на видеокамеру свою версию случившегося. Бывший глава Циолковского предположил, что он будет подозреваться в получении взятки, так как победитель торов перечислял на его счет деньги за автомобиль, который был изъят у Левицкого банком в счет долга по кредиту. Левицкий выступал поручителем по кредиту у руководителя организации, победившей в конкурсе на строительство снежного городка.

Майя Зорина, Благовещенск