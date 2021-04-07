Резервов требуется все меньше

Начало года для Сбербанка выдалось успешным, прибыль за первый квартал выросла более чем на четверть, до 282,5 млрд руб. Этому способствовал рост кредитной активности населения, что позволило банку наращивать как процентные, так и комиссионные доходы. Кроме того, банк снизил отчисления в резервы на фоне сохранения качества кредитного портфеля. При этом банку пока не удалось восстановить остатки на счетах физлиц после массированного вывода средств в январе.

Чистая прибыль Сбербанка за январь—март 2021 года составила 282,5 млрд руб., что на 29,2% больше, чем за первый квартал 2020 года, следует из отчетности банка по РСБУ. При этом за март банк заработал 103,3 млрд руб., что в 1,6 раза больше, чем год назад. «Рекордные результаты в марте стали возможны благодаря сильной потребительской активности, сохранению высоких темпов роста розничного кредитования и стабильному качеству кредитного портфеля»,— говорится в комментарии финансового директора Сбербанка Александры Бурико. Чистый процентный доход составил 376,1 млрд руб. (+13,4%), чистый комиссионный — 125,8 млрд руб. (+5,7%).

Положительный эффект дали «рост объема работающих активов, а также снижение нормы отчисления в фонд страхования вкладов, которое произошло в мае 2020 года» по процентным доходам, и «рост доходов от операций с банковскими картами и расчетных операций» по комиссионным, отметили в банке.

Тем не менее темпы роста активов банка значительно отстают от прошлогодних.

За первый квартал 2021 года активы банка выросли на 4% (до 34,4 трлн руб.) против 7,1% в первом квартале прошлого года. При этом по розничным кредитам банк ускорил рост — за квартал портфель вырос на 4,1%, до 8,8 трлн руб. (год назад рост на 3%). По кредитам юрлицам, наоборот, рост замедлился — портфель вырос всего лишь на 0,5% (до 15,5 трлн руб.) против роста на 7,7% в первом квартале 2020 года. В части пассивов банк продемонстрировал снижение на 1,4% и по средствам населения, и по корпоративным средствам. В частности, в январе клиенты забрали 537,2 млрд руб. с рублевых счетов, однако по валютным был приток в $73 млн. В свою очередь, в марте население забрало $0,5 млрд c валютных счетов, хотя в то же время рублевые розничные счета пополнились на 113,3 млрд руб.

В первом квартале Сбербанк значительно (почти на 70%) снизил расходы на резервы. За первый квартал банк создал их на 54 млрд руб., тогда как в среднем за один месяц в 2020 году расходы на резервы составляли 60 млрд руб., отмечает старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. «Это помогло банку показать высокую доходность на капитал»,— объясняет он. В итоге показатель рентабельности капитала в годовом выражении вырос на 4,2 процентных пункта до 23,6%.

Исторически первый квартал для банков не слишком активный, в отличие от второго и четвертого кварталов, указывает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.

«Однако пандемия несколько исказила сезонность, и Сбербанк показал уверенные результаты, но в рамках ожиданий»,— отметил он. По его словам, в настоящее время наблюдается постпандемийное восстановление экономической активности.

Кредитная активность физлиц поддерживается по-прежнему льготной ипотечной программой на новостройки, считает господин Клапко. Также мог реализоваться дополнительный отложенный спрос на кредиты из-за ожиданий у населения удорожания кредитов с учетом изменения денежно-кредитной политики ЦБ, говорит собеседник “Ъ”. «Банк ускорился в розничном кредитовании, что во многом обеспечено было ипотекой, но также и говорит о восстановлении спроса на потребительские кредиты»,— указывает и господин Лопатин. При этом Сбербанк пока не поднимал ставки по кредитам, несмотря на повышение ключевой в марте на 0,25 п. п.

Несмотря на динамику первого квартала в отношении клиентских средств, аналитики ожидают от Сбербанка роста пассивной базы по итогам 2021 года. На 6% по розничным клиентам и на 9% по корпоративным, оценивает господин Клапко. В то же время на снижение остатков на счетах физлиц по итогам первого квартала в большей степени повлиял сезонный отток в январе, указывает он.

Ольга Шерункова