Восстановительный февраль

Сбербанк заработал рекордную прибыль в феврале, что отчасти было обеспечено значительным снижением расходов на резервы. В банке зафиксировали приток средств на счета частных лиц, однако они пока отстают от показателя конца прошлого года. Одновременно банк значительно увеличил выдачу розничных кредитов, превысив показатель прошлого года почти на 30%. При этом по году банк ожидает прироста розничного портфеля на уровне 13–15%.

За первые два месяца 2021 года Сбербанк увеличил чистую прибыль до 179,2 млрд руб. (рост на 14,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года), следует из данных отчетности по РСБУ за январь-февраль. Чистая прибыль за февраль составила 92,6 млрд руб., что на 21% выше прошлогоднего результата.

У банка наблюдается рост основных показателей классического бизнеса: чистый процентный доход за два месяца вырос на 13,8% до 246,2 млрд руб., чистый комиссионный доход — на 6,6% до 77,1 млрд руб.

На размере прибыли отразилось и сокращение резервирования. Расходы по совокупным резервам снизились на 46,1% до 37,4 млрд руб. Снижение расходов на резервы в феврале частично было связано с переоценкой резервов в валюте из-за укрепления рубля и позволило банку показать рекордную месячную прибыль, отмечает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Антон Лопатин. «Для сравнения, в среднем за месяц в 2020 году банк зарабатывал 65 млрд руб.»,— указывает эксперт.

В феврале был зафиксирован рост остатков на счетах физических лиц — на 1,1% по сравнению с январским показателем. Во многом это определялось поступлением средств на эскроу-счетах, остатки на которых выросли на 76,2 млрд руб. (в январе на 23,7 млрд). Однако компенсировать январские оттоки с розничных счетов не удалось — по сравнению с началом года они были ниже на 2,1%. Не восстановились и объемы средств на счетах корпоративных клиентов — на 1 марта они составляли 7,68 трлн руб., что на 1,5% ниже начала года.

Активы банка выросли на 0,9% до 33,4 трлн руб. При этом в феврале Сбербанк значительно нарастил выдачу кредитов.

Если в январе розничным клиентам было выдано кредитов совокупно на 291 млрд руб., то в феврале — на 368 млрд руб., «больше половины из которых — ипотека».

Год назад в феврале банк выдал кредитов физлицам на 285 млрд руб. За два месяца 2021 года розничный портфель вырос на 1,9% (на уровне прошлого года) до 8,6 трлн руб. Корпоративный портфель увеличился на 0,5% (года назад — на 2,2%) до 15,3 трлн руб.

По словам финансового директора банка Александры Бурико, «восстановление потребительской активности и улучшение экономической ситуации положительно влияют на динамику» бизнеса банка. При этом она отметила улучшение качества кредитного портфеля и стабильный уровень чистого процентного дохода. Спрос на кредиты в течение 2021 года, поддерживаемый в том числе как низкими ставками, так и госпрограммами, будет сохраняться, считает Антон Лопатин. По прогнозу Сбербанка рост розничного кредитования в России по итогам года составит 13–15%, а самой кредитной организации планируется расти в соответствии с динамикой сектора (его доля сейчас 42,2%).

Ольга Шерункова