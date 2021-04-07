Минцифры предложит особый режим регулирования данных пользователей в соцсетях

Социальным сетям необходим отдельный режим регулирования работы с персональными данными, в ближайшее время Минцифры России предложит поправки в законодательство, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Думаю, скоро мы с какой-то инициативой на эту тему выйдем. Это вопрос согласий на обработку персональных данных в социальных сетях и как следствие — необходимость идентификации этих согласий. Мы считаем, что надо вывести соцсети из этого режима»,— сказал господин Шадаев на Российском форуме по управлению интернетом (цитата по «Интерфаксу»).

Он уточнил, что планируется упростить процесс идентификации пользователей соцсетей и решить проблему накопления соцсетями большого количества персональных данных, которые они получают в соответствии с законом об обязательном получении согласия на обработку данных. Максут Шадаев рассказал, что сейчас обсуждается авторизация в социальных сетях через «Госуслуги», обязательным условием при этом должна стать недоступность данных пользователя для самих соцсетей.

Ранее Роскомнадзор решил отказаться от идеи запрашивать паспортные данные, адрес прописки и иную информацию при регистрации новых пользователей в социальных сетях. Теперь ведомство предлагает пользователям регистрироваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) с использованием сервиса «Госуслуги», где уже имеются паспортные и иные данные. Минцифры считает использование «Госуслуг» для идентификации пользователей и сбора согласий целесообразным.

Подробнее о позиции Минцифры — в материале “Ъ” «База без данных».