Роскомнадзор откажется от идеи идентифицировать пользователей соцсетей по паспорту

Роскомнадзор решил отказаться от идеи запрашивать паспортные данные, адрес прописки и иную информацию при регистрации новых пользователей в социальных сетях и на иных площадках, где распространяются их паспортные данные, об этом сегодня, 25 марта, сообщил представитель ведомства на встрече с журналистами.

О планах Роскомнадзора использовать свою единую информационную систему (ЕИС) при регистрации новых пользователей социальных сетей ранее сообщил “Ъ”.

Механизм должен работать следующим образом: при регистрации в социальных сецсетях и на иных площадках, где распространяются персональные данные, пользователям предоставят выбор: либо заключить договор на обработку персональных данных непосредственно с оператором площадки, либо использовать для этого систему Роскомнадзора. Но во втором случае пользователь должен будет передать ведомству свои паспортные данные, номер телефона, адрес прописки и другую информацию — именно такие требования были опубликованы в документе, размещенном на сайте regulation.gov.ru.

На совещании корреспонденты “Ъ”, РБК, «РИА Новости», «Ведомостей» и «Вести ФМ» получили новую версию приказа, которая должна быть опубликована взамен старой. Из нее убрали требования оставлять свои паспортные и иные данные. Теперь ведомство предлагает пользователям регистрироваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) с использованием сервиса «Госуслуги», где уже имеются паспортные и иные данные.

Для операторов персональных данных использование системы станет «своеобразным знаком добросовестности исполнения своих обязанностей при обработке персональных данных»,— пояснили в Роскомнадзоре. «В результате создания системы ведомство получает возможность направлять запросы и требования об устранении выявленных нарушений в области персональных данных, а гражданин — управлять согласиями, которые он дает операторам»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

Никита Королев