Кировский район Перми может возглавить партийный функционер

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, одним из кандидатов на пост главы Кировского района Перми является Михаил Борисов, региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия». Об этом “Ъ-Прикамье” сообщили сразу несколько источников. В мэрии эти сведения не комментируют.

Напомним, прежний глава района Владимир Цветов избран главой Пермского района и с 14 апреля приступает к руководству территорией. Сейчас исполняющим обязанности главы района является Владимир Пономарев, первый замглавы района.

Михаил Борисов родился 14 декабря 1980 года в Баку, в 2005 году окончил Пермский государственный университет, прошел путь от слесаря механосборочных работ до генерального директора.