Умерший владелец «Воронежтрубопроводстроя» Василий Шипилов признан банкротом

Арбитражный суд Воронежской области признал умершего в ноябре 2020 года бывшего депутат облдумы и владельца «Воронежтрубопроводстроя» Василия Шипилова банкротом. Как следует из судебной документации, такое решение принято по федеральному закон «О несостоятельности (банкротстве)».

Суд установил процедуру реализации имущества на шесть месяцев. Финансовым управляющим утвержден Андрей Столяров из саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Меркурий». Также с Василия Шипилова взыщут 6 тыс. руб. госпошлины в пользу АО «Банк Дом.РФ».

Василий Шипилов попал под реструктуризацию долгов в январе 2020 года. Банкротство инициировал «Банк Дом.РФ». Ранее кредитор добился взыскания 152 млн руб. по договорам поручительства за банковские гарантии «Воронежтрубопроводстроя» с экс-депутата и его супруги Татьяны Шипиловой. В феврале суд признал банкротами два юрлица с идентичным названием, но разным организационно-правовыми формами — АО и ООО «Воронежтрубопроводстрой».

Александр Прытков