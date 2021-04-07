IT-предприниматель планирует избраться в Госдуму от Прикамья

Документы на предварительное голосование «Единой России» (праймериз) подал документы IT-предприниматель Антон Немкин. Об этом сообщает telegram-канал реготделения партии власти. Господин Немкин претендует на место в партийном списке.

Антон Немкин является создателем мессенджера для госкомпаний «Серафим», автором идеи создания в Пермском крае «Цифровой долины». Входит в экспертный совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ.

Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги». Проголосовать могут все желающие. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборы в Пермскую думу, краевой парламент и Госдуму РФ. Кроме Антона Немкина документы на участие в праймериз «Единой России» в Госдуму по единому федеральному избирательному округу на территории Прикамья подали: действующий депутат Госдумы РФ Александр Василенко, депутат заксобрания Ирина Ивенских, руководитель благотворительного экологического фонда «Обитаемый Урал» Вячеслав Марков и худрук Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов.