Предельную численность чиновников в Башкирии увеличили почти на 300 человек

Правительство Башкирии утвердило новые нормативы предельной численности муниципальных служащих в районных и городских администрациях и советах. Постановление, подписанное премьер-министром Андреем Назаровым, опубликовано на портале нормативно-правовой информации. Норматив на количество чиновников увеличен на 292 человека. Так, общее количество муниципальных служащих не должно превышать 5123 человека, тогда как в 2020 году их должно было быть не больше 4831 человека. Наибольшее число штатных единиц чиновников в администрациях Уфы (1107 человек), Стерлитамака (151), Туймазинского района (118) и Нефтекамска (110). Наименьшее — в администрации Архангельского района (39).

Дарья Кучеренко