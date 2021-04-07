Chevrolet анонсировал электрический пикап Silverado

Компания Chevrolet анонсировала электрический пикап Silverado, который станет первой подобной модификацией в истории модели.

Как сообщает американский автопроизводитель, новинку построят на платформе Ultium, разработанной концерном General Motors для электромобилей. Без подзарядки модель сможет проезжать более 640 км.

Выпускать электрический пикап будут на заводе Factory Zero в Детройте и Хамтрамке. Сроки появления серийной версии Chevrolet Silverado с электрической силовой установкой не названы. Заявлено лишь, что модель получит версии как для обычных покупателей, так и для коммерческой эксплуатации.

Напомним, ранее Ford представил тизер электрического пикапа F-150 — модель должна стать серийной в середине 2022 года. Выпуск этого электромобиля наладят в Дирборне на новом заводе Rouge Electric Vehicle Center в Дирборне вместе с производством гибридной модификации Ford F-150 PowerBoost.