Мишустин выделил 9 млрд рублей производителям сахара и масла

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым выделил 9 млрд руб. на частичную компенсацию затрат производителям подсолнечного масла и сахара. Документ опубликован на сайте правительства. Речь идет компаниях, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продтовары.

Субсидии позволят «зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 руб. для оптовиков и 46 руб. для розничных покупателей, 1 л масла — на уровне 95 и 110 руб. соответственно». Правительство рассчитывает, что это поможет реализовать как минимум 600 тыс. л масла и 600 тыс. т сахара по указанным ценам.

Трансферты распределят на основании заявок регионов. Зафиксировавшие цены компании получат компенсации из расчета 10 руб. на 1 л масла и 5 руб. на 1 кг сахара.

Проект о субсидиях производителям сахара и подсолнечного масла разработал Минсельхоз. О разработке механизма ранее сообщал “Ъ”.

В середине декабря 2020 года для сдерживания роста цен на подсолнечное масло и сахар Минсельхоз, Минпромторг, ФАС, поставщики и ритейлеры подписали соглашения о фиксации цен на эти товары. Действие этих соглашений заканчивалось 1 апреля 2021 года. Разработанные субсидии являются компенсацией производителям за сдерживание цен.

О разработке компенсаций — в материале “Ъ” «Субсидии прямого отжима».