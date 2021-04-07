Екатеринбургский зоопарк попросил около 100 млн рублей на строительство вольеров для медведей и тигров

Екатеринбургский зоопарк планирует модернизировать вольеры для белых медведей, амурских тигров и обезьян. Как рассказала директор учреждения Светлана Прилепина на заседании комиссия по местному самоуправлению гордумы, модернизация необходима для прохождения лицензирования.

«В преддверии лицензирования (лицензию необходимо получить до 1 января 2022 года — “Ъ-Урал”) стоит вопрос по вольеру для белых медведей. Для них не хватает 22 кв м, это может стать поводом для правонарушений. При модернизации удастся расширить площадь в три раза и сделать три точки для обзора, в том числе под водой», — рассказала госпожа Прилепина.

По словам директора, на новые вольеры для медведей понадобиться 35 млн руб. На реализацию проекта уйдет около девяти месяцев, поэтому изымать медведей надо уже сейчас или летом.

Кроме того в разработке находится эскиз вольера для амурских тигров, «Это будет не капитальное строение и его можно будет разместить на месте аттракционов», — добавила директор. Стоимость вольера для тигров составит 25-28 млн руб.

Также необходим капитальный ремонт летних вольеров для обезьян, на это уйдет около 10 млн руб. Директор уточнила, что еще необходимы 7,5 млн руб. на ограждение вокруг зоопарка, чтобы оно было выполнено в том же стиле, что и входная группа и кассы. Сейчас часть ограждения — это бетонные плиты. «Если будут деньги, то готовы приступить к работам сразу же, даже для изъятия медведей на время модернизации вольера все есть», — пояснила Светлана Прилепина.

Всего для приведения зоопарка в соответствие с требованиями для лицензирования необходимо порядка 100 млн руб.

Депутат Алексей Вихарев спросил о будущем зоопарка и переезде. Напомним, ранее строительство зоопарка планировалось в Новокольцовском, но позже площадку отдали под Универсиаду. Как объяснила директор, что сейчас должны найти другое место для зоопарка. «Переезд пока не обсуждается. В связи с тем, что мы будем праздновать 100 лет, зоопарку рекомендовано оставить действующую территорию хотя бы в качестве научно-просветительской площадки. Если идти на строительство второго зоопарка, то в качестве площадки, где можно разместить животных нашего края, копытных», — добавила директор.

Действующий зоопарк изначально был задуман как временный. Его построили в 1930 году. В разное время зоопарк хотели перенести на территорию ЦПКиО имени Маяковского, в парк Зеленая Роща, в Юго-Западный микрорайон. Сейчас зоопарк насчитывает более 1,2 тыс. животных. К 90-летию зоопарка было реконструировано административное здание с кормокухней, гаражом и кафе для посетителей.

Анастасия Реутова