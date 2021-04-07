Власти Тувы рассчитывают снизить для региона тарифы на электроэнергию на 30%

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол обсудил с вице-премьером правительства РФ Александром Новаком возможность снижения тарифов на электроэнергию в регионе.

«Действительно, у нас для конечного потребителя за счет высоких затрат на транспортировку стоимость электроэнергии максимальная. Александр Валентинович (Новак — прим. “Ъ-Сибирь”) заверил, что в ближайшее время выйдет решение правительства о снижении не менее чем на 30%»,— написал господин Кара-оол в своем Instagram.

По его словам, это ключевой вопрос для вывода экономики региона «на более рентабельный уровень».

Как ранее писал “Ъ-Сибирь”, часть регионов планируют перевести на единый тариф за передачу электроэнергии для снижения стоимости электроэнергии в субъектах, требующих поддержки. В число таких регионов, помимо Тувы, вошел и Алтай.

Планировалось, что их будут объединять со смежными регионами. Таким образом, в отстающем регионе ставка будет понижаться, в успешном — повышаться. Например, в Туве при объединении с Иркутской область тариф должен снизиться на 85%.

Юлия Сасевич