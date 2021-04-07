В Екатеринбурге установят новые таблички памяти жертв политических репрессий

Сегодня, 7 апреля, в Екатеринбурге активисты проекта «Последний адрес» установят новые памятные таблички в честь жертв политических репрессий 30-х годов, сообщил в facebook доктор исторических наук Алексей Мосин.

В 11:00 по адресу ул. 8 Марта, 2 будут установлены памятные таблички советскому полководцу Яну Гайлиту и его жене, журналистке и писательнице Клеопатре Гайлит. В 11:45 на ул. 8 Марта, 7 активисты будут устанавливать таблички Василию Андрееву и Василию Воропаеву, занимавшим руководящие должности в тресте «Востокохим».

Проект «Последний адрес» является общественной инициативой. Его цель — сохранить память о соотечественниках, ставших жертвами репрессий в 30-е годы. Первая памятная табличка появилась в Екатеринбурге в 2016 году.

Илья Смирнов