Greenpeace посчитал площадь ландшафтных пожаров в России за 2020 год На территории регионов Сибири выгорело 1,3% от общей площади суши РФ

Эксперты Greenpeace впервые создали карту и подсчитали реальную площадь природных пожаров на территории России в 2020 году. По данным авторов проекта, она составила более 25,7 млн га — 1,5% от общей площади страны. Из них 13,5 млн га (52%) пришлось на весенний пик горимости и 12,4 млн га (48%) — на летне-осенний. По данным экспертов, 80,4% площади ландшафтных пожаров пришлось на азиатскую часть Российской Федерации (Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа).

На территории сибирских регионов выгорело 1,3% от общей площади суши РФ. Больше всего — в Центральном округе (3,12%). Меньше всего — в Северо-Западном (0,21%).

«По официальным данным дистанционного мониторинга Рослесхоза, доля весенних лесных пожаров в общей площади пожаров в 2020 году составила 22%, а по оперативным данным Авиалесоохраны, и того меньше — всего 8%. Однако карта показывает, что площадь весенних пожаров составляет больше половины — 52% от всех случившихся за год, это 13,5 млн га. Это значит, что масштаб воздействия ландшафтных пожаров на климат необходимо пересмотреть»,— отмечают эксперты.

Как ранее писал “Ъ-Сибирь”, в этом году синоптики ожидают повышенную пожароопасность в мае и на протяжении всего лета. Среднемесячная температура в отдельных субъектах в мае и июне может быть на 1-2 градуса выше нормы.

О том, как тушили пожары в лесах Красноярского края, — в материале “Ъ-Сибирь” «В ожидании черного неба».

Юлия Сасевич