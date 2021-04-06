На юге Западной Сибири повышенная пожароопасность ожидается в мае, июле и августе

Повышенная пожароопасность прогнозируется в отдельных районах на юге Западной Сибири в мае, июле, августе и сентябре этого года при условии «положительной аномалии температуры в сочетании с погодой без осадков», сообщил журналистам во вторник начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер. В эти месяцы ожидаются высокие классы горимости.

По его словам, в мае среднемесячная температура прогнозируется около нормы. По северо-западу Томской области — выше нормы на 1 градус, по юго-востоку Алтайского края и Республике Алтай — выше на 1 градус. Среднемесячная температура в июне предполагается выше нормы на 1-2 градуса. По крайнему юго-западу Томской области и большей части территорий Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай — около нормы. В июле среднемесячные показатели погоды прогнозируются в пределах средних многолетних значений, в августе — около нормы.

В июле прошлого года среди сибирских регионов одним из наиболее проблемных с точки зрения возникновения лесных пожаров был Красноярский край. Федеральный оперштаб по борьбе с лесными пожарами направлял на тушение возгораний на территории региона авиапожарные группировки из четырех субъектов РФ. В августе Генеральная прокуратура РФ поручила красноярской краевой прокуратуре проанализировать причины увеличения площади лесных пожаров в крае. Решение было принято из-за обострения пожароопасной обстановки.

Екатерина Лукашевич