Сергей Фургал заразился COVID-19 в СИЗО

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заразился коронавирусом COVID-19, сообщил ТАСС его адвокат Михаил Карапетян. Защита уже попросила следствие изменить меру пресечения экс-главе региона. Сейчас обвиняемый в организации двух убийств и покушения находится в московском СИЗО «Лефортово».

«Пришел положительный тест на ковид, который был сдан утром 6 апреля Сергеем Фургалом. Ближайшие две недели мы его не увидим, так как он изолирован и будет находиться под наблюдением врачей»,— сказал господин Карапетян.

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Адвокат уточнил, что ходатайство об изменении меры пресечения экс-главе региона уже подано на имя руководителя следственной группы. «Болезнь вызывает у всей команды адвокатов тревогу, так как ранее сам Фургал говорил нам о том, что у него будут проблемы с легкими в случае заболевания»,— добавил он.

5 апреля COVID-19 подтвердился у другого адвоката экс-губернатора Сергея Грозы. По информации “Ъ”, в последнее время он ежедневно изучал материалы уголовного дела своего клиента, находясь при этом в одном кабинете «Лефортово» с самим господином Фургалом, остальными шестью его адвокатами и представителями следственной группы СКР. Несмотря на то, что защита проинформировала руководство СИЗО о заражении одного из адвокатов, процесс ознакомления с делом пока не прерывался.

Сергей Фургал о своем уголовное деле — в интервью “Ъ” «"Мне дали срок семь дней!"».