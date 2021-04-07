24,6 процента составил в марте 2021 года прирост стоимости импорта товаров из стран дальнего зарубежья по сравнению с мартом 2020 года, сообщила вчера ФТС. В прошедшем месяце в РФ было ввезено товаров на $21,9 млрд против $17,5 млрд годом ранее. Резкий рост показателя частично объясняется низкой базой марта 2020 года, когда на старте эпидемии COVID-19 импорт сократился по сравнению с мартом 2019 года на 4,4%. Впрочем, основной прирост ввоза связан все же с увеличением потребления на фоне восстановления экономики: в феврале 2021 года импорт также сильно вырос — на 15,1% год к году (в январе — на 2,8%). По итогам 2020 года импорт из стран дальнего зарубежья по сравнению с 2019 годом упал на 5,4%.