Генерал Росгвардии пересидел обвинение

Как стало известно “Ъ”, бывший замдиректора Росгвардии по тылу генерал-лейтенант Сергей Милейко может избежать суда по обвинению в мошенническом получении нежилого помещения в подмосковной Балашихе, где его жена открыла салон красоты. Суд признал законным продление ареста генералу, повторно ограничив защиту в ознакомлении с делом, но в мае истекает десятилетний срок давности его привлечения к уголовной ответственности. Впрочем, не исключено, что к этому времени генерал Милейко может стать фигурантом другого дела — о хищениях почти на 700 млн руб. при поставках обмундирования, с которым тесно связан ряд арбитражных разбирательств, налоговых проверок и расследований ФАС.

2-й Западный окружной военный суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов Сергея Милейко и его сообщника Кирилла Прокудина на необоснованное, по их мнению, продление им мер пресечения. Напомним, что изначально обоих фигурантов дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) следователи ВСУ СКР по Москве не планировали даже задерживать. Их допросили об обстоятельствах получения женой бывшего замдиректора Росгвардии в 2011 году Галиной Милейко нежилого помещения площадью около 230 кв. м в подмосковной Балашихе, где она открыла салон-парикмахерскую «Для вас».

По версии следствия, документы об отчуждении из тогдашних внутренних войск МВД и передаче помещения в частные руки оформлял именно бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии Дзержинского майор Прокудин. Позже он написал явку с повинной и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, но недавно его расторг, так как, по поданным “Ъ”, был согласен с обвинением в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), но никак не в корыстном тяжком преступлении. На фоне того, что генерал Милейко якобы предпринял попытку скрыться и оказать давление на других участников расследования, следователи через суд добились отправки генерала в СИЗО, а майора Прокудина — под домашний арест.

Окружной суд подтвердил законность их пребывания под этими мерами пресечения до 21 мая. Именно этой датой, по данным “Ъ”, сейчас ограничен и срок следствия по уголовному делу. Напомним, что само расследование было закончено вскоре после новогодних каникул и обвиняемым предложили изучить 19 томов уголовного дела. Кирилл Прокудин прочел их оперативно, но Сергей Милейко не торопился. В итоге, как сообщал “Ъ”, его чтение ограничили через суд 12 марта. Но генерал сменил адвоката, а следователь разрешил новому защитнику читать заново. Однако, как сообщают источники “Ъ”, и этот юрист также читал чересчур вдумчиво, осилив на данный момент менее половины дела, а потому и его Московский гарнизонный военный суд также ограничил в сроках. Впрочем, вряд ли это уже будет иметь какое-то значение. Дело в том, что 10 мая, согласно УК РФ, истекает срок давности привлечения Сергея Милейко и Кирилла Прокудина к уголовной ответственности. Между тем помимо самого времени на дочитывание материалов еще нужно несколько дней на ответы на возможные ходатайства защиты, составление обвинительного заключения, направление дела прокурору и до десяти суток (минимальный срок, который иногда продлевается до 30 суток) для принятия по нему решения надзором. Затем в случае утверждения обвинения дело должно быть направлено в суд, у которого будет две недели для назначения предварительного слушания. Исходя же из практики, можно предположить, что дело о парикмахерской за оставшееся время даже не дойдет до судебной инстанции.

Между тем, как заявил “Ъ” один из адвокатов Кирилла Прокудина, именно 10 мая следствию будет подано ходатайство о прекращении уголовного преследования, пусть и по нереабилитирующим обстоятельствам, хотя и он, и Сергей Милейко своей вины в завладении помещением не признают. Защита бывшего начальника дивизионного КЭО отмечала, что в данном виде, по ее мнению, у дела судебной перспективы просто нет. Адвокаты предоставили описание недоработок и ляпов следствия на 46 листах, где речь идет о неточностях в определении площадей жилых и нежилых помещений, также остается неясным, кому был причинен ущерб: дом в Балашихе не был, как указано в документах, на балансе внутренних войск (предшественник Росгвардии), а находился в муниципальной собственности. Связаться с новым адвокатом Сергея Милейко и выяснить, какую позицию он сейчас занимает, “Ъ” не удалось. В случае если генерал вину будет отрицать, то формально срок содержания ему можно продлевать вплоть до вынесения решения судом после рассмотрения дела по существу, все равно подразумевающее освобождение от наказания. Однако, исходя из практики, следователи, прокуратура как надзорный орган и суд никогда не идут на продление ареста лицам, у которых истекает срок давности по делу. А в таком случае уже в ближайшее время генерал Милейко может быть освобожден. Впрочем, не исключен и другой сценарий, связанный с предъявлением ему обвинений по другому делу.

Как сообщал “Ъ”, генерал упоминается в расследовании о хищении около 680 млн руб. при поставках в Росгвардию формы по завышенным расценкам. Недавно, как сообщал “Ъ”, оно было объединено с похожим делом, которое велось ГСУ СКР по Москве в отношении гендиректора ООО «Спецшвейснаб» (СШС) Игоря Шальнова. Эта компания распоряжением правительства была определена единственным поставщиком вещевого обеспечения Росгвардии. По версии следствия, при осуществлении 22 контрактов ведомству был причинен ущерб на 164 млн руб. Сейчас же эти контракты проверяются в связи с деятельностью должностных лиц Росгвардии. Сам господин Шальнов, категорически отрицавший свою вину, ранее был помещен в СИЗО, но потом отпущен, а на данный момент следователей больше интересуют, по данным “Ъ”, действия именно должностных лиц Росгвардии при закупках. По словам адвоката главы СШС Павла Смирнова, в настоящее время по уголовному делу проводится экономическая экспертиза с целью установления фактических затрат ООО по исполнению контрактов, на основании которых будет сделан вывод, нанесен ли вообще ущерб, и если да, то в каком размере. Одновременно с этим инициированы выездные налоговые проверки в отношении компаний ГК «Магеллан», в которую входит СШС.

Как отметил господин Смирнов, в арбитражном суде также продолжается рассмотрение дел по искам ФСВНГ о замене СШС костюмов из некачественной, по мнению истца, ткани и «решается вопрос об отборе образцов и назначении по ним экспертиз по качеству». Представители ответчика, по данным “Ъ”, утверждают, что Росгвардия уклоняется от назначенной судом совместной проверки наличия на складах якобы негодных и подлежащих замене костюмов и отбора из них образцов для проведения экспертизы качества. Вместо этого представители войсковых частей предлагают лишь один комплект, а на сам склад не пропускают, объясняя свою скрытность отсутствием у представителей производителя необходимого допуска. Кроме того, на днях ФАС по заявлению УФСБ по Росгвардии вынесла решение признать СШС виновным в завышении цен по одному из контрактов 2019 года. «Учитывая, что антимонопольной службой не назначалась финансовая экспертиза и не исследовались фактические затраты по исполнению контракта, решение будет оспорено в арбитражном суде, так как СШС настаивает на отсутствии завышения прибыли»,— заявили “Ъ” представители производителей обмундирования, настаивающие, что все вещевое довольствие было высокого качества и изготавливалось с использованием инновационных технологий. Они также отметили, что давление «со стороны правоохранительных и контролирующих органов в отношении СШС является беспрецедентным и мешает нормальной работе предприятия».

Сергей Сергеев