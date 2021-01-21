Росгвардии зашли по самый тыл

Как стало известно “Ъ”, Московский гарнизонный военный суд продлил срок домашнего ареста бывшему начальнику квартирно-эксплуатационного отдела дислоцированной в Балашихе дивизии Дзержинского майору Кириллу Прокудину. Именно его признания в прошлом году стали одним из оснований для привлечения к уголовной ответственности и ареста бывшего главного тыловика Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко, мошенническим образом, по мнению следствия, присвоившего нежилое помещение под салон красоты для своей жены. Адвокаты господина Прокудина считают позицию следствия и суда необоснованно жесткой. Между тем продолжается расследование махинаций при поставках обмундирования для гвардейцев, фигурантом которого также может стать генерал Милейко, а ФНС начала выездную проверку единственного поставщика вещевого имущества для службы компании «Спецшвейснаб», руководитель которой Игорь Шальнов ранее был арестован, но потом отпущен.

По данным источников “Ъ”, заседание гарнизонного суда, где рассматривалось ходатайство столичного ВСУ СКР о продлении срока домашнего ареста для Кирилла Прокудина, прошло довольно быстро. Следователь просил оставить майора дома до 22 марта — этой датой сейчас ограничен срок следствия. В качестве аргументов представители ВСУ использовали стандартные утверждения о тяжести совершенного преступления — мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возможности скрыться и оказать давление на свидетелей. Защита пыталась возражать, что именно явка с повинной майора Прокудина, добровольно возместившего, кстати, причиненный ущерб, помогла изобличить бывшего замглавкома Росгвардии по тылу генерал-лейтенанта Милейко, незаконно получившего в собственность, по мнению следствия, помещение в Балашихе под салон красоты для своей жены. Сам обвиняемый и его адвокаты отметили, что изначально после возбуждения уголовного дела мера пресечения как для майора Прокудина, так и для его бывшего начальника не избиралась вообще. А арестовать генерала и поместить под домашний арест майора следователи решили лишь после того, как первый не явился в ВСУ, действительно пытался скрыться и надавить на других фигурантов. Кстати, Кирилл Прокудин успел прочитать уже почти все 19 томов, которые составляют материалы уголовного дела.

Интересно, что на этот раз в суд пришли представители Росгвардии, которой, по мнению ВСУ, был причинен ущерб на сумму около 18 млн руб. Ранее представители потерпевшей стороны не участвовали в заседаниях даже при аресте генерала Милейко. Теперь они поддержали ходатайство следствия. В ответ защита господина Прокудина отметила, что в уголовном деле нет доказательств того, что ущерб причинен именно гвардии, так как на момент совершения преступления на основании распоряжения правительства России дом в Балашихе вместе со всеми нежилыми помещениями уже был передан в муниципальную собственность и не находился в оперативном управлении войсковой части. В любом случае если, по версии следствия, помещение выбыло бы незаконно из госсобственности, то надлежащим представителем потерпевшего должно было являться территориальное управление Росимущества — по Московской области, а не Росгвардия, у которой оно не числилось на балансе. Однако суд не стал оценивать обоснованность имущественных притязаний Росгвардии, просто продлив арест. Суд согласился, что, несмотря на длительные сроки расследования, волокиты по делу не допущено, а в ближайшее время требуется выполнить «ряд процессуальных действий». В частности, продлить срок ареста имущества генерала Милейко, а также завершить ознакомление обвиняемых с материалами.

Как сообщал “Ъ”, бывший главный тыловик Росгвардии до 11 января находился в СИЗО-7 в Капотне, куда отправляют на карантин всех впервые арестованных, чтобы не допустить распространения коронавируса среди заключенных. Лишь после перевода в СИЗО-4 «Медведь» он смог приступить к чтению дела, осилив пока всего один том. Кроме того, генерал на днях поменял защитника. Учитывая все эти обстоятельства, вряд ли можно рассчитывать, что дело успеет поступить в суд и дойти до вынесения приговора до 10 мая, когда по нему истекает срок давности. Впрочем, к тому времени генерал-лейтенант, отправленный в отставку в 2019 году по инициативе руководства ведомства, которое и инициировало проверки в его отношении, может стать обвиняемым по другому уголовному делу. Как сообщал “Ъ”, претензии к тыловику могут возникнуть и у следователей ГВСУ СКР, которые осенью возбудили уголовное дело о хищении около 680 млн руб. за счет предполагаемого завышения цен на поставленную гвардейцам форму.

Недавно это расследование было объединено с похожим делом, которое велось ГСУ СКР в отношении гендиректора ООО «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова. Эта компания распоряжением правительства была определена единственным поставщиком вещевого обеспечения Росгвардии. По версии следствия, при осуществлении 22 контрактов ведомству был причинен ущерб на 164 млн руб. Сейчас же эти контракты проверяются в связи с деятельностью должностных лиц Росгвардии. Сам господин Шальнов, категорически отрицавший свою вину, ранее был помещен в СИЗО, но потом отпущен. По данным “Ъ”, после отмены Мосгорсудом в декабре 2020 года решения Чертановского райсуда об аресте средств, находившихся и поступающих на расчетные счета фирмы, ООО «Спецшвейснаб» привлекло внимание столичной ИФНС №26. За день до Нового года она вынесла решение о проведении выездной налоговой проверки за период 2017–2019 годов, когда исполнялись госконтракты на поставку вещевого имущества для Росгвардии. По словам адвоката Игоря Шальнова Павла Смирнова, ООО «Спецшвейснаб» всегда являлось добросовестным налогоплательщиком и, надлежащим образом выполнив обязательства перед Росгвардией, своевременно и в полном объеме оплатило обязательные платежи. По данным защитника, всего в 2018–2019 годах было уплачено в казну 175,3 млн руб. После этого, как пояснил господин Смирнов, в течение 2020 года в связи с блокировкой счетов финансово-хозяйственная деятельность компании была парализована, что лишало организацию возможности оплачивать со счетов налоги и даже зарплату работникам.

Сергей Сергеев